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Bob Mackie

Bob Mackie, diseñador de vestuario en Hollywood conocido como el sultán de las lentejuelas, famoso por sus colaboraciones con Cher

Muere Bob Mackie a los 87 años, ¿quiénes fueron las que vistieron sus diseños más memorables?
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Muere Bob Mackie a los 87 años, ¿quiénes fueron las que vistieron sus diseños más memorables?
Bob Mackie, conocido como “el sultán de las lentejuelas”, murió a los 87 años. El legendario diseñador vistió a estrellas como Cher, Tina Turner y Liza Minnelli.
Septiembre 14, 2026
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Melisa Velázquez