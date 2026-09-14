iPhone Duo: el plegable de Apple que promete llevar la experiencia del iPhone al universo del iPad

Apple ha despertado la expectativa de los amantes de la tecnología con el llamado iPhone Duo, un dispositivo plegable que promete transformar la manera en que los usuarios interactúan con su smartphone. Su diseño de nueva generación, una pantalla interior de 7.6 pulgadas y las funciones orientadas a la productividad lo convierten en uno de los equipos más esperados de la marca.

El concepto detrás de este dispositivo es acercar la experiencia del iPhone a la versatilidad del iPad, ofreciendo una superficie de pantalla más amplia sin renunciar a la posibilidad de llevarlo cómodamente a cualquier lugar.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo?

El iPhone Duo tiene un precio inicial anunciado de 47,999 pesos mexicanos, correspondiente a su configuración de entrada. En Estados Unidos, el costo parte de los mil 999 dólares.

El dispositivo se presenta como una propuesta premium dentro del catálogo de Apple, dirigida a quienes buscan innovación, diseño y una experiencia tecnológica diferente.

Getty

Un diseño plegable que marca una nueva etapa para Apple

El iPhone Duo incorpora un formato tipo libro que permite utilizarlo cerrado como un smartphone convencional y abrirlo para disfrutar de una pantalla de mayor tamaño.

Esta propuesta busca ofrecer lo mejor de dos mundos: la comodidad de un teléfono y la amplitud visual de una tablet. Al abrirse, el equipo permite aprovechar una superficie más extensa para consultar documentos, navegar por internet, disfrutar contenido multimedia y realizar distintas tareas.

Su diseño representa una apuesta por la evolución de los smartphones y por una experiencia de uso más flexible.

Una de las características más llamativas del iPhone Duo es su pantalla interior de 7.6 pulgadas, que busca acercar la experiencia visual a la de un iPad.

La pantalla está pensada para facilitar la lectura, el entretenimiento y la productividad, con una superficie más amplia que la de un iPhone tradicional.

Entre las funciones que se han relacionado con este formato destacan:

Visualización de contenido en una pantalla más grande.

Uso de varias aplicaciones.

Mayor comodidad para consultar documentos.

Experiencia de entretenimiento más inmersiva.

Posibilidades para tomar notas y realizar tareas creativas.

El objetivo es que el usuario pueda pasar de una experiencia móvil a una más cercana a la de una tablet con solo abrir el dispositivo.

Características que destacan del iPhone Duo

El plegable de Apple se perfila como un equipo de alta gama que reúne diseño, rendimiento y funciones inteligentes.

El formato tipo libro permite abrir y cerrar el teléfono según las necesidades del usuario. Su pantalla interior de 7.6 pulgadas es uno de sus principales atractivos, al ofrecer una experiencia más amplia para trabajar y disfrutar contenido.

La pantalla extendida busca facilitar el uso de varias aplicaciones y la consulta de información. Esta característica acerca la experiencia del iPhone a la versatilidad que los usuarios encuentran en un iPad.

El tamaño de la pantalla interior resulta atractivo para quienes disfrutan de series, películas, videojuegos y contenido multimedia, ya que ofrece una superficie mayor que la de un smartphone tradicional.

La propuesta también apunta a mejorar la experiencia fotográfica mediante el aprovechamiento de las pantallas para encuadrar imágenes y utilizar el dispositivo en distintas posiciones.

Como parte de la familia iPhone, el atractivo del dispositivo está en la integración con los servicios y productos de Apple, una de las principales razones por las que los usuarios de la marca esperan su llegada.

Getty

¿El iPhone Duo puede sustituir a un iPad?

Aunque el formato plegable ofrece una pantalla más grande, el iPhone Duo no necesariamente sustituye a un iPad. Su principal ventaja está en reunir las funciones de un teléfono y una superficie de trabajo más amplia en un solo equipo.

Para quienes buscan un dispositivo que puedan llevar consigo durante todo el día y utilizar tanto para comunicarse como para trabajar o entretenerse, el plegable representa una alternativa interesante.

Sin embargo, quienes necesitan una pantalla todavía más grande para actividades profesionales, diseño o edición de contenido podrían continuar prefiriendo una tablet.

¿Por qué es uno de los plegables más esperados?

Apple ha construido una fuerte expectativa alrededor de los dispositivos plegables debido a la popularidad del iPhone y a la capacidad de la compañía para transformar tendencias tecnológicas en productos de gran impacto.

El iPhone Duo representa la posibilidad de que Apple lleve su diseño característico a una nueva categoría de dispositivos, con una propuesta enfocada en la elegancia, la practicidad y la integración tecnológica.

Su llegada también podría intensificar la competencia dentro del mercado de smartphones plegables, donde distintas marcas han apostado por equipos que se convierten en tablets al abrirse.