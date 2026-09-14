Quién es el hombre con el que se casará Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover, hija menor de Carolina de Mónaco y nieta de la inolvidable Grace Kelly, anunció su compromiso matrimonial con Ben-Sylvester Strautmann, su novio de toda la vida.

El anuncio, realizado el viernes 11 de septiembre de 2026 a través de Instagram, confirmó una noticia que sus seguidores esperaban desde hace tiempo: después de casi una década de relación, la princesa y el empresario alemán están listos para dar el siguiente paso.

Alexandra sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías junto a su prometido y su perrita Eloise. La publicación llevaba la frase “The marriage plot”, que puede traducirse como “La trama nupcial”, acompañada de corazones amarillos.

En las imágenes, la princesa mostró por primera vez el anillo de compromiso que recibió de Ben-Sylvester: una espectacular pieza con un diamante amarillo como protagonista.

La joya fue diseñada por Antinori di Sanpietro y cuenta con un diamante Fancy Yellow de 4.8 quilates, flanqueado por dos diamantes de talla trillion y montado en una combinación de platino y oro amarillo de 18 quilates.

El anillo también guarda un detalle especial: un motivo inspirado en los patrones geométricos de la Piazza del Campidoglio, en Roma, ciudad con un significado especial para la pareja.

¿Quién es Ben-Sylvester Strautmann?

Ben-Sylvester Strautmann es un empresario de origen alemán que creció en Mónaco y que ha mantenido un perfil relativamente discreto, pese a su relación con una de las jóvenes figuras más conocidas de la realeza europea.

A sus 27 años, Strautmann ha desarrollado una trayectoria vinculada al mundo de los negocios. Antes de dedicarse al ámbito empresarial, fue jugador de baloncesto, una faceta que compartió con Alexandra, quien desde joven destacó por su pasión por el patinaje artístico sobre hielo.

De acuerdo con reportes de medios europeos, Ben-Sylvester también ha estado relacionado con el sector tecnológico y digital. Sin embargo, los detalles sobre sus empresas y actividades profesionales no han sido ampliamente divulgados.

Una historia de amor que comenzó en la adolescencia

Alexandra y Ben-Sylvester se conocieron en Mónaco cuando ambos tenían 17 años. Su relación comenzó en 2016 y, con el paso del tiempo, se consolidó lejos de los reflectores.

La pareja hizo una de sus primeras apariciones públicas durante el Baile de la Rosa de Mónaco, en 2018, evento que reúne cada año a integrantes de la familia Grimaldi y a personalidades de la alta sociedad internacional.

Desde entonces, Strautmann ha acompañado a Alexandra en diferentes compromisos sociales y eventos relacionados con la familia principesca.

A diferencia de otras parejas de la realeza, ambos han mantenido una relación relativamente reservada, compartiendo únicamente algunos momentos de su vida en redes sociales.