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El príncipe George y William a los 13 años: las fotos que muestran su gran parecido

A 31 años de que el príncipe William comenzara sus estudios en Eton College, George siguió sus pasos a los 13 años y las imágenes de padre e hijo en la misma etapa de sus vidas han llamado la atención por su gran parecido.

Septiembre 08, 2026 • 
Tania Franco
El príncipe George y William a los 13 años: las fotos que muestran su gran parecido

Getty Images

El príncipe George acaba de protagonizar uno de los momentos más simbólicos de su adolescencia. Este 8 de septiembre, el hijo mayor del príncipe William y la princesa de Gales, comenzó sus estudios en Eton College, el prestigioso internado británico al que su padre ingresó exactamente a la misma edad en 1995.

Las fotografías de ambos con 13 años, tomadas con 31 años de diferencia, inevitablemente han provocado comparaciones. Más allá del uniforme y de estar atravesando el mismo momento académico, George y William comparten rasgos muy similares: desde la forma del rostro y la sonrisa hasta algunos de sus gestos.

George sigue los pasos del príncipe William

La historia parece repetirse. En septiembre de 1995, William llegó por primera vez a Eton acompañado por sus padres, la princesa Diana y el entonces príncipe Charles. Ahora fue el propio William quien, junto a Kate Middleton, acompañó a George en su primer día.

El príncipe George y William a los 13 años: las fotos que muestran su gran parecido

Princess Diana Archive/Getty Images

La elección también continúa una tradición que comenzó precisamente con William. El actual príncipe de Gales fue el primer futuro monarca británico en estudiar en Eton, rompiendo con el precedente de generaciones anteriores de la familia real, como Charles y el príncipe Philip, quienes estudiaron en Gordonstoun. George, quien ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico, inicia así una nueva etapa que guarda numerosos paralelismos con la juventud de su padre.

Príncipe William Principe George
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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