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¿Quién es la deportista que recibe apoyo económico de Bad Bunny? Ella es Adriana Díaz

El cantante puertorriqueño cubre parte de los gastos de preparación de una de las grandes figuras del tenis de mesa latinoamericano.

Septiembre 08, 2026 • 
Tania Franco
Bad Bunny apoya la carrera de Adriana Díaz y cubre parte de sus gastos

Getty Images

Bad Bunny no solo está dejando huella en la música. Benito Antonio Martínez Ocasio también ha apoyado económicamente la carrera de Adriana Díaz, destacada tenismesista de Puerto Rico, con el objetivo de contribuir a su preparación deportiva.

¿Quién es la deportista que recibe apoyo económico de Bad Bunny? Ella es Adriana Díaz

VCG/VCG via Getty Images

De acuerdo con El Nuevo Día, la colaboración comenzó después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y, desde enero de 2025, el artista cubre gastos relacionados con su preparación física y parte de su equipo de trabajo. La propia Díaz confirmó el respaldo y calificó la colaboración como “brutal”.

¿Quién es Adriana Díaz?

Originaria de Utuado, Puerto Rico, Adriana Díaz se ha convertido en una de las máximas representantes del tenis de mesa de su país y ha competido en múltiples Juegos Olímpicos.

Bad Bunny

Mike Coppola/MG25/Getty Images for The Met Museum/Vogue

El apoyo de Bad Bunny representa una faceta menos conocida del intérprete, quien ha utilizado parte de su éxito para respaldar al talento puertorriqueño más allá de la industria musical, en este caso ayudando a una atleta de alto rendimiento a continuar su preparación.

Bad Bunny
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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