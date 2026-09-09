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El primer vistazo de la transformación de Danna a Yuri para ‘Mentiras: All Stars’

La cantante se suma a Belinda y Mariana Treviño en la edición especial de ‘Mentiras’, que llegará al Auditorio Nacional con dos funciones el próximo 12 de septiembre.

Septiembre 08, 2026 • 
Tania Franco
El primer vistazo de la transformación de Danna a Yuri para ‘Mentiras: All Stars’

Foto: Bryan Flores

Danna está lista para entrar al Mentiverso. A pocos días de su presentación en Mentiras: All Stars, la cantante reveló el primer vistazo de su transformación en Yuri, uno de los personajes emblemáticos de la historia. Su incorporación marca además su regreso al teatro musical después de varios años.

3 grandes vuelven al teatro

En esta edición especial compartirá escenario con Belinda, quien interpreta a Daniela, y Mariana Treviño, como Lupita, además de integrantes de Mentiras, el Musical y Mentidrags. Ticketmaster ya incluye oficialmente a Danna como Yuri dentro del elenco.

¿Cuándo se presentará Danna en ‘Mentiras: All Stars’?

El encuentro en la Ciudad de México será el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional, donde se realizarán dos funciones, a las 17:00 y 21:00 horas. Después, la obra continuará su recorrido por México con presentaciones en el Auditorio Banamex de Monterrey el 2 de octubre y el Auditorio Telmex de Guadalajara el 9 de octubre.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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