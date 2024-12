Gala Montes presentó a su nuevo novio: quién es Icho Van

Gala Montes sorprendió a sus fans este jueves 26 de diciembre cuando confesó a través de una transmisión en vivo, que tiene una relación con su manager, Icho Van.

Muchos internautas quedaron boquiabiertos, pues mucho se había dicho sobre una supuesta relación romántica entre la actriz y su compañera de reality show, Karime Pindter.

“Icho y yo llevamos juntos muchísimo tiempo, no es de hace poco ¿ok?”, dijo Gala Montes en su video en vivo.

“Y sí, sí ando con el Icho, y con más personas. Icho y yo llevamos juntos mucho tiempo, yo no había querido decir nada porque no quería que pasara esto, a mí no me gusta que se metan con mi gente. Es mi mánager, pero antes que todo eso es mi cómplice, es mi amigo, es el amor de mi vida”, añadió la intérprete de 24 años.

Estas declaraciones levantaron toda clase de comentarios en redes sociales, sobre todo críticas, pues aseguraron que la “relación” nombrada como ‘Garime’ fue solo una mentira para hacerse publicidad.

Gala Montes e Icho Van Instagram @ichomexicat

¿Quién es Icho Van, el novio de Gala Montes?

Es mánager y contrabajista con más de 14 años de experiencia en la industria musical. Fue parte de la banda ‘Jenny and the Mexicats’, una banda de origen multicultural integrada por la inglesa Jenny Ball como cantante y trompetista, el español David González Bernardos en las percusiones y los mexicanos Pantera Mexicat como guitarrista e Icho Van en el contrabajo.

Además de su trabajo en la música, Icho Van escribió el libro ‘El juego para hacer dinero con tu música’, una guía que busca ayudar a los músicos a crear estrategias para destacar en el mundo artístico.

‘Jenny and the Mexicats’ nació en Madrid, España en el 2008 y la agrupación ha tocado en 34 países y hasta ha colaborado en bandas sonoras de películas.

Icho Van también tiene su propio sello discográfico: Mexicat Records.

Una de las cosas que más han llamado la atención es la diferencia de edad entre el músico y Gala Montes, pues él tiene 40 años y ella 24.