Mamá de Gala Montes reacciona a las declaraciones de la actriz y la llama “malagradecida”

Crista Montes, mamá de Gala Montes dijo que la actriz cuenta lo que le conviene sobre la relación madre e hija. La señora llamó, “malagradecida, ingrata” a la exintegrante de La Casa de los Famosos México, tras escuchar sus declaraciones en la reciente entrevista con Yordi Rosado.

La famosa mantiene la polémica con su mamá después de que la acusó de haberle robado dinero mientras ella se encontraba en el reality. Al enterarse de la acusación de Gala, la señora Crista dijo que su hija es una malagradecida.

La señora Crista compartió un video en su cuenta de TikTok para hablar sobre las declaraciones de su hija y expresó, “no sé que acciones tomar, no sé que voy a hacer. Solo quiero decir que en esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale”.

Además, mencionó que le preparó una sorpresa durante su participación en el reality, y la actriz habló mal de ella con sus compañeros. “Qué malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show. Ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”.

Todo parece indicar que Gala Montes y su mamá no han podido resolver sus diferencias que las han mantenido distanciadas desde hace un tiempo. Además, la actriz descartó que exista la posibilidad de que vuelvan a vivir juntas.

“No la he vuelto a ver ni le he vuelto a escribir. No tiene mi número porque me lo tumbó. A los tres días de entrar a la casa, me robó dinero. Se esperó a que entrara a la casa y se metió a una cuenta para robarme dinero”, dijo.