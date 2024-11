Gala Montes habla del conflicto con su mamá y la acusa de robo

La relación entre Gala Montes y su mamá sigue fracturada, desde que la madre de la famosa actriz declaró a una revista que su hija le había quitado el puesto de mánager.

Debido a los abusos que Gala asegura que sufrió por parte de su mamá Crista Montes, negó que haya posibilidad de una reconciliación, y tras su salida del reality show de La Casa de los Famosos, en entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes recordó el pleito que tiene con su mamá y contó que mientras estaba en el reality show, su mamá aprovechó para robarle dinero de una cuenta bancaria.

“Cuando entré a la casa, para que no le crean sus videos de: ‘me abandonaron’, los dos días de que estaba en la casa mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara se metió a una cuenta y me robó dinero”.

Al hablar sobre su reencuentro con su mamá al final del reality show, en donde incluso la abrazó, la actriz dijo, “yo creí en ella y chance ya cambió, me da el abrazo, pero no había visto el circo que había armado, pobre señora ridícula... la abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, pero yo era Team Gala y no vas a pasar por encima de mí, me dio lastima. La gente no entiende de por qué hablo cosas buenas de mi mamá, la quiero, pero eso de vivir con una persona como ella es distinto”.

Gala Montes detalló que tras la final del reality no ha vuelto a ver a su madre y que no le interesa escribirle.“No la he vuelto a ver y no le he vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar al reality, a los tres días me robó dinero y todo fue un teatrito porque está mal asesorada”.