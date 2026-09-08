En 2002, a los 34 años, Pamela Anderson fue diagnosticada con hepatitis C, la actriz dio a conocer la noticia mediante un comunicado, en el que explicó que había contraído el virus tras compartir una aguja para tatuajes con su entonces esposo, Tommy Lee, quien también padecía la enfermedad y, según Anderson, nunca se lo informó durante su matrimonio.

Pamela, libre de hepatitis C desde 2015, reconoce que la vergüenza y la culpa la acompañaron durante años, pero asegura que el trabajo la ayudó a superar aquella experiencia y a verse como una “vencedora”, no como una víctima.

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Pamela Anderson revela cómo superó su diagnóstico de hepatitis C

El pasado 6 de septiembre, Pamela Anderson fue reconocida con el Premios al Coraje en la gala amfAR Venecia 2026, donde ofreció un discurso en el que reflexiona sobre su diagnóstico de hepatitis C.

“Fue una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico, que probablemente me quedaban unos 10 años de vida”, recordó la actriz de Last Showgirl.

“El diagnóstico del médico coloreó y corrompió mis decisiones”, reconoció Anderson. “No era miedo a la muerte, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Me cambió la vida”.

La actriz de Baywatch comparte con Tommy Lee, de 63 años, dos hijos: Brandon Thomas y Dylan Jagger, ambos ya adultos.

Pamela Anderson revela cómo logró superar el diagnóstico de hepatitis C que alguna vez consideró una “sentencia de muerte” Carlo Paloni/amfAR/Getty Images for amfAR

El tratamiento que curó a Pamela Anderson

Cuando Pamela fue diagnosticada, las opciones de tratamiento eran limitadas, razón por la que la actriz pensó que moriría; sin embargo, su historia cambió cuando apareció un tratamiento antiviral con el que logró poner fin a la enfermedad, y en 2015 se declaró completamente curada, una noticia que describió como “una especie de renacimiento”.

“Me costó todo lo que tenía en el banco pagar el tratamiento”, confesó la actriz. “No soy una víctima, soy una vencedora. Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás podría soñar”, concluyó Anderson en su discurso. “No soy la damisela en apuros, por muy fácil que sea interpretar ese papel”.

La gala de amfAR en Venecia también destacó el trabajo de la organización en la investigación y prevención de la hepatitis C, además de su lucha contra el VIH/SIDA. El evento homenajeó a Marina Abramović y contó con una subasta y presentaciones musicales de Mimi Webb y Bebe Rexha.

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