Pamela Anderson reafirma que Sylvester Stallone intentó conquistarla

La historia fue revelada originalmente por Anderson en su documental de Netflix Pamela, A Love Story 2023, donde aseguró que Stallone le ofreció un departamento y un automóvil Porsche para convertirse en su “chica número uno”. Según la actriz, ella rechazó la propuesta porque buscaba una relación basada en el amor y no en beneficios materiales.

La controversia resurgió recientemente durante una aparición de Anderson en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde el conductor le preguntó sobre la negativa pública de Stallone. La actriz respondió que le resultaba difícil entender cómo alguien podría pensar que inventó una historia “tan específica”.

De acuerdo con Anderson, el actor le habría dicho que aquella era “la mejor oferta”, que recibiría en Hollywood.

Tras la publicación del documental, un representante de Stallone calificó las declaraciones de Anderson como “falsas y fabricadas”, asegurando que el actor nunca realizó tal propuesta.