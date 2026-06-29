Dua Lipa abre su propia biblioteca; un espacio dedicado a libros censurados

La estrella del pop Dua Lipa, inauguró la Manifesto Library, una biblioteca permanente ubicada en la histórica librería Livraria Lello, en Oporto, Portugal, dedicada a obras que han sido censurados, prohibidas o que desafían las narrativas dominantes.

La nueva biblioteca surge como una extensión física del proyecto literario Service95 Book Club, impulsado por la artista desde 2022, y busca promover el pensamiento crítico, la libertad de expresión y el acceso a obras que han enfrentado restricciones en diferentes partes del mundo.

¿Qué es la Manifesto Library de Dua Lipa?

Fue creada en colaboración con la emblemática Livraria Lello, considerada una de las librerías más bellas y famosas del mundo. El espacio reúne 100 títulos seleccionados, organizados en torno a cuatro grandes temas: poder, control, voz y memoria. Muchas de estas obras han sido objeto de censura o controversia debido a sus contenidos relacionados con identidad, raza, género, sexualidad y libertad política.

Entre los títulos se encuentran clásicos como 1984, Fahrenheit 451 y The Handmaid’s Tale, así como obras contemporáneas que han generado debate.

Durante su inauguración, Dua Lipa describió el proyecto como una “alianza soñada” y aseguro que la biblioteca busca convertirse en un refugio para autores y lectores cuyas voces han sido silenciadas o cuestionadas.