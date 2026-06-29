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Dua Lipa abre su propia biblioteca; un espacio dedicado a libros censurados

La cantante continúa ampliando su influencia más allá de la música

Junio 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La estrella del pop Dua Lipa, inauguró la Manifesto Library, una biblioteca permanente ubicada en la histórica librería Livraria Lello, en Oporto, Portugal, dedicada a obras que han sido censurados, prohibidas o que desafían las narrativas dominantes.

La nueva biblioteca surge como una extensión física del proyecto literario Service95 Book Club, impulsado por la artista desde 2022, y busca promover el pensamiento crítico, la libertad de expresión y el acceso a obras que han enfrentado restricciones en diferentes partes del mundo.

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¿Qué es la Manifesto Library de Dua Lipa?

Fue creada en colaboración con la emblemática Livraria Lello, considerada una de las librerías más bellas y famosas del mundo. El espacio reúne 100 títulos seleccionados, organizados en torno a cuatro grandes temas: poder, control, voz y memoria. Muchas de estas obras han sido objeto de censura o controversia debido a sus contenidos relacionados con identidad, raza, género, sexualidad y libertad política.

Entre los títulos se encuentran clásicos como 1984, Fahrenheit 451 y The Handmaid’s Tale, así como obras contemporáneas que han generado debate.

Durante su inauguración, Dua Lipa describió el proyecto como una “alianza soñada” y aseguro que la biblioteca busca convertirse en un refugio para autores y lectores cuyas voces han sido silenciadas o cuestionadas.

Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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