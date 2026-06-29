Basada en el aclamado cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, la cinta sigue a Kara Zor-El en una aventura espacial cargada de violencia, dolor y búsqueda de justicia. A diferencia de la imagen tradicional de la heroína, esta versión de Supergirl es más dura, impulsiva y emocionante marcada ppr la destrucción de Krypton.

La historia comienza cuando Kara decide recorrer la galaxia acompañada por Krypto, el superperro. Durante su viaje conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven que busca vengar el asesinato de su familia a manos del despiadado criminal Krem de las Colinas Amarillas. A partir de ese encuentro, ambas emprenden una peligrosa travesía interplanetaria marcada por la venganza, el sacrificio y la búsqueda de identidad.

La película fue dirigida por Craig Gillespie, conocido por trabajos como I, Tonya y Cruella, mientras que el guion estuvo a cargo de Ana Nogueira. El elenco también incluye a Jason Momoa, como el icónico cazarrecompensas Lobo, además de Matthias Schoenaerts y Eve Ridley.