Las celebridades que han desfilado por Wimbledon

Como cada año, las gradas del torneo más prestigioso del tenis se han convertido en una auténtica pasarela de estilo y glamour. Entre los asistentes más comentados de la jornada inaugural destacó David Beckham, quien ocupó un lugar en su exclusivo Royal Box acompañado por su madre, Sandra.

El ex jugador del Manchester United y copropietario del Inter Miami aprovechó un descanso de sus compromisos relacionados con el Mundial para acudir al torneo londinense.

Aunque el torneo apenas comienza, en las próximas jornadas podrían aparecer algunas de las celebridades que suelen asistir al torneo como Cate Blanchett, Nicole Kidman y más.

Cabe mencionar que desde hace décadas, Wimbledon se ha convertido en uno de los eventos sociales más exclusivos del verano europeo. El prestigio del torneo, conbinado con su código de vestimenta y la tradición del Royal Box, ha convertido al Gran Slam londinense en un escaparate.