Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a trabajar juntos tras el final de Stranger Things

Netflix confirmó que ambos protagonizarán una nueva serie de espionaje, en la que nuevamente interpretarán a una dupla de padre e hija, una dinámica que conquistó a millones de espectadores durante una década.

El proyecto estará basado en la novela A Spy in the Blood, del escritor Paul Warner, y contará con la participación de Jack Thorne, reconocido por su trabajo en la serie Adolescence y por haber colaborado previamente con Brown en la saga cinematográfica de Enola Holmes.

La historia seguirá a Matt Wolfe, un ex agente del FBI caído en desgracia, interpretado por David Harbour, quien se ve obligado a regresar al mundo del espionaje cuando su hija distanciada, Rebecca, interpretada por Millie Bobby Brown y también agente federal, desaparece durante una peligrosa misión.

La trama combinará acción, suspenso y drama familiar, retomando la química que ambos actores desarollaron durante su participación en Stranger Things.