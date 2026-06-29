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Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a trabajar juntos tras el final de Stranger Things

Los actores volverán a compartir pantalla después del cierre de la exitosa serie

Junio 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Netflix confirmó que ambos protagonizarán una nueva serie de espionaje, en la que nuevamente interpretarán a una dupla de padre e hija, una dinámica que conquistó a millones de espectadores durante una década.

El proyecto estará basado en la novela A Spy in the Blood, del escritor Paul Warner, y contará con la participación de Jack Thorne, reconocido por su trabajo en la serie Adolescence y por haber colaborado previamente con Brown en la saga cinematográfica de Enola Holmes.

La historia seguirá a Matt Wolfe, un ex agente del FBI caído en desgracia, interpretado por David Harbour, quien se ve obligado a regresar al mundo del espionaje cuando su hija distanciada, Rebecca, interpretada por Millie Bobby Brown y también agente federal, desaparece durante una peligrosa misión.

La trama combinará acción, suspenso y drama familiar, retomando la química que ambos actores desarollaron durante su participación en Stranger Things.

Millie Bobby Brown David Harbour
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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