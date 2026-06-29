Harry Styles alarma a sus fans tras desplomarse en pleno concierto en Londres

El incidente ocurrió la noche del 26 de junio, cuando el artista interpretaba su éxito “As It Was”. De acuerdo con videos difundidos por asistentes y reportes de medios internacionales, Styles bebió agua y realizó uno de sus característicos gestos sobre el escenario, pero aparentemente se atragantó, comenzó a toser y cayó al suelo, generando preocupación inmediata entre los cerca de 80 mil asistentes presentes en el recinto.

Según reportes de medios especializados, el cantante permaneció en el suelo durante algunos segundos mientras intentaba recuperar la respiración. Posteriormente, logró reincorporarse, saludó al público y abandonó momentáneamente el escenario antes de regresar y continuar con el espectáculo.

Esto ocurrió además en medio de una intensa ola de calor que afectó al Reino Unido, donde Londres registró temperaturas récord superiores a los 37 grados Celsius. Aunque inicialmente algunos seguidores temieron que se tratara de un golpe de calor o de un problema médico grave, fuentes cercanas al artista confirmaron posteriormente que el episodio se debió a un atragantamiento con agua y que su estado de salud no corre peligro.