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Quién es la pareja actual de la actriz y empresaria Jessica Alba

La también empresaria atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras su separación de su exesposo, Cash Warren

Junio 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Actualmente, la protagonista de Fantastic Four mantiene una relación con el actor Danny Ramírez, una de las figuras emergentes más destacadas de Hollywood.

La relación entre Jessica de 45 años y Danny de 33, comenzó a llamar la atención pública en julio del año pasado, cuando fueron fotografiados juntos tras un viaje a México. Desde entonces, la pareja ha sido vista en diversos eventos, vacaciones y reuniones familiares, consolidando su romance ante la opinión pública.

Danny Ramírez nació en Chicago y creció en Miami. El actor alcanzó el reconocimiento internacional por interpretar a Joaquín Torres/Falcon en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en la película Captain America: Brave New World.También participó en producciones como Top Gun: Maverick y la serie The Last of Us.

Además de su carrera como actor, Ramirez ha destacado por representar sus raíces colombianas y mexicanas en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las nuevas figuras latinas con mayor proyección en Hollywood.

Durante este año, Jessica Alba y Danny Ramírez han compartido diversos momentos juntos, incluyendo viajes a CDMX, vacaciones en Miami y recientemente su asistencia a partidos del Mundial, donde estuvieron acompañados por las hijas de la actriz.

Jessica Alba
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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