Quién es la pareja actual de la actriz y empresaria Jessica Alba

Actualmente, la protagonista de Fantastic Four mantiene una relación con el actor Danny Ramírez, una de las figuras emergentes más destacadas de Hollywood.

La relación entre Jessica de 45 años y Danny de 33, comenzó a llamar la atención pública en julio del año pasado, cuando fueron fotografiados juntos tras un viaje a México. Desde entonces, la pareja ha sido vista en diversos eventos, vacaciones y reuniones familiares, consolidando su romance ante la opinión pública.

Danny Ramírez nació en Chicago y creció en Miami. El actor alcanzó el reconocimiento internacional por interpretar a Joaquín Torres/Falcon en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en la película Captain America: Brave New World.También participó en producciones como Top Gun: Maverick y la serie The Last of Us.

Además de su carrera como actor, Ramirez ha destacado por representar sus raíces colombianas y mexicanas en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las nuevas figuras latinas con mayor proyección en Hollywood.

Durante este año, Jessica Alba y Danny Ramírez han compartido diversos momentos juntos, incluyendo viajes a CDMX, vacaciones en Miami y recientemente su asistencia a partidos del Mundial, donde estuvieron acompañados por las hijas de la actriz.