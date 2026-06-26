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Estrenos de julio de 2026: las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más

Desde el regreso de ‘Enola Holmes’ hasta la esperada secuela de ‘El diablo viste de Prada’, estos son los estrenos que marcarán el mes en las principales plataformas.

Junio 26, 2026 • 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2

Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

Con el inicio de julio también llega una nueva ola de estrenos para quienes buscan actualizar su lista de pendientes. Netflix, Disney+, Prime Video y Apple TV+ apuestan por un mes repleto de regresos, adaptaciones y producciones originales protagonizadas por algunos de los nombres más reconocidos del cine y la televisión. Si todavía no sabes qué ver, estos son algunos de los títulos que prometen convertirse en los favoritos del verano.

Enola Holmes 3 - Netflix: 1 de julio

La detective más joven de la familia Holmes está de vuelta. Millie Bobby Brown retoma el papel de Enola en una nueva aventura que la lleva hasta Malta para investigar un caso completamente diferente a los anteriores. Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes, acompañado nuevamente por Helena Bonham Carter y Louis Partridge.

Enola Holmes 3 revela su primer vistazo

Fotos: Netflix.

Elle - Prime Video: 1 de julio.

Los fans de Legalmente rubia podrán conocer una nueva etapa en la vida de Elle Woods gracias a esta serie precuela. La historia muestra cómo era el personaje durante su adolescencia, muchos años antes de convertirse en una de las abogadas más icónicas del cine. La producción, impulsada por Reese Witherspoon.

Estrenos de julio de 2026: las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más

IG: Reese Witherspoon.

Lucky - Apple TV+: 15 de julio

Anya Taylor-Joy protagoniza este thriller inspirado en la novela de Marissa Stapley. Su personaje intenta dejar atrás una vida ligada al crimen organizado, pero el pasado vuelve a alcanzarla cuando se ve obligada a aceptar una última misión.

Heartstopper Forever - Netflix: 17 de julio

La historia de Nick y Charlie llega a su desenlace con una película que pondrá punto final a una de las producciones juveniles más exitosas de Netflix. Kit Connor y Joe Locke vuelven a compartir pantalla en este esperado cierre.

Estrenos de julio de 2026: las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, Prime Video y más

IG: Heartstopper.

El diablo viste a la moda 2 - Disney+: 29 de julio

Después de convertirse en uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, la secuela de El diablo viste de Prada llegará a Disney+ el 29 de julio. La película reúne nuevamente a Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel para mostrar cómo ha cambiado el mundo de la moda y las revistas años después de la historia original.

Celebrity Sightings In New York City - August 05, 2025

Aeon/GC Images

Julio reúne opciones para prácticamente cualquier tipo de espectador. Desde comedias y dramas románticos hasta thrillers, adaptaciones literarias y secuelas muy esperadas. Con estos lanzamientos, las plataformas buscan mantener el ritmo de uno de los veranos más competitivos del streaming.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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