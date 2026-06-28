Ester Expósito revela quién fue su primer amor platónico y cómo cambió su vida

Desde hace años, Ester Expósito se ha consolidado como una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Sin embargo, antes de protagonizar exitosas series y películas, también tuvo un ídolo de la pantalla grande. Durante un podcast, la actriz recordó cuál fue su primer gran crush y cómo ese personaje terminó influyendo en su vocación artística.

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Jack Sparrow fue el primer crush de Ester Expósito

Al hablar sobre las películas que marcaron su infancia, Ester Expósito explicó que creció viendo sagas como Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos. Sin embargo, el personaje que la cautivó desde el primer momento fue Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

De pequeña era Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos. Sabía que era un personaje, pero era tan magnético... Fue mi primer crush, sin duda alguna, Jack Sparrow. Y, a raíz de ahí, Johnny Depp, obviamente. Ester Expósito

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Más allá de la admiración, Ester explicó que el trabajo de Johnny Depp detrás de Jack Sparrow le hizo descubrir el poder de la interpretación. Para la actriz, ver la transformación de Depp en uno de los personajes más icónicos del cine fue una de las experiencias que reforzó su deseo de dedicarse profesionalmente a la actuación.

Yo siempre he querido ser actriz, pero el personaje de Jack Sparrow me hizo pensar: ‘Ah, esto no es solo un personaje, esto es un trabajo. Ester Expósito

Desde su debut en “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra” en 2003, Jack Sparrow se convirtió en uno de los personajes más populares del cine contemporáneo y consolidó a Johnny Depp como una de las mayores estrellas de Hollywood. Años después, su interpretación sigue inspirando a nuevas generaciones de actores, entre ellas Ester Expósito, quien ahora reconoce que ese icónico pirata fue el primer paso hacia el sueño que hoy vive frente a las cámaras.