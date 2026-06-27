Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus hijas y sus nuevas parejas

La expareja acudió al encuentro entre México y Chequia, disputado en la CDMX, donde celebraron la victoria del Tricolor en un ambiente familiar que se volvió viral en redes sociales. Andrea asistió acompañada de su novio Luis Carlos Origel, mientras que Erik estuvo junto a su pareja, Geraldine Zárate.

Las fotos compartidas por ambos mostraron a toda la familia reunida portando camisetas de la Selección, confirmando la cercana relación que han mantenido desde que anunciaron su separación en febrero de 2023, tras más de dos décadas de matrimonio.

Sus hijas, Mía de 21 años y Nina de 19, también participaron en la convivencia y compartieron algunos momentos de la jornada mundialista.

La presencia de Andrea y Erik junto a sus nuevas parejas generó reacciones en redes cuestionando la convivencia, la madurez emocional y el respeto que ambos han demostrado al priorizar el bienestar de sus hijas.