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Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus hijas y sus nuevas parejas

La conductora y el cantante volvieron a dar muestra de la buena relación que mantienen tras su separación al asistir juntos a un partido de la Selección, acompañados de sus hijas, Mía y Nina Rubín, así como de sus respectivas parejas

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron en febrero de 2023

Instagram @erikrubinoficial

La expareja acudió al encuentro entre México y Chequia, disputado en la CDMX, donde celebraron la victoria del Tricolor en un ambiente familiar que se volvió viral en redes sociales. Andrea asistió acompañada de su novio Luis Carlos Origel, mientras que Erik estuvo junto a su pareja, Geraldine Zárate.

Las fotos compartidas por ambos mostraron a toda la familia reunida portando camisetas de la Selección, confirmando la cercana relación que han mantenido desde que anunciaron su separación en febrero de 2023, tras más de dos décadas de matrimonio.

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Sus hijas, Mía de 21 años y Nina de 19, también participaron en la convivencia y compartieron algunos momentos de la jornada mundialista.

La presencia de Andrea y Erik junto a sus nuevas parejas generó reacciones en redes cuestionando la convivencia, la madurez emocional y el respeto que ambos han demostrado al priorizar el bienestar de sus hijas.

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Andrea Legarreta Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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