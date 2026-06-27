Revista
Síguenos en:
Moda

El secreto detrás del Tiffany Blue: el color que transformó el lujo en un ícono mundial

El azul Tiffany no es solo un color, es un símbolo universal de sofisticación, elegancia y lujo atemporal.

Junio 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
El secreto detrás del Tiffany Blue: el color que transformó el lujo en un ícono mundial

El secreto detrás del Tiffany Blue: el color que transformó el lujo en un ícono mundial

Getty Images

Más que un simple color, el azul Tiffany es un símbolo de lujo y sofisticación que nació como el color distintivo del embalaje de joyería de la maison Tiffany & Co., que con el tiempo, se convirtió en una marca registrada y en un ícono cultural asociado con la elegancia, la exclusividad y la aspiración.

La historia del Tiffany blue refleja el poder del branding, al demostrar cómo un solo color puede adquirir un gran valor simbólico, comercial y cultural a nivel global.

¿Cómo nació el Tiffany blue o azul Tiffany?

Tiffany & Co. fue fundada en 1837 en Nueva York como una tienda de papelería y artículos de lujo; sin embargo, con el tiempo la joyería se convirtió en su principal enfoque, dando paso a una de las marcas con mayor prestigio y símbolo de estatus alrededor del mundo.

La visión de Charles Lewis Tiffany de redefinir el lujo no solo influyó en sus productos, sino también en la forma en que estos eran presentados, sentando las bases del legado de la marca.

La turquesa, una piedra preciosa muy valorada en la época victoriana, fue una de las principales inspiraciones detrás del Tiffany Blue, pues durante el siglo XIX, esta gema ganó gran popularidad entre la alta sociedad, asociándose con la protección, la pureza y la belleza atemporal.

La primera aparición del futuro Tiffany Blue ocurrió en 1845 con el “Blue Book”, un catálogo anual de la marca, donde su distintivo tono azul ayudó a posicionarlo como símbolo de exclusividad y lujo, reforzando la idea de que Tiffany no solo vendía joyas, sino también un estilo de vida aspiracional y una experiencia estética.

El secreto detrás del Tiffany Blue: el color que transformó el lujo en un ícono mundial

El secreto detrás del Tiffany Blue: el color que transformó el lujo en un ícono mundial

Getty Images

El impacto psicológico del Tiffany Blue

El color influye fuertemente en la percepción de las marcas, y el azul suele asociarse con confianza, estabilidad y sofisticación, valores que coinciden con la exclusiva marca, el Tiffany Blue, en particular, evoca además alegría, amor y celebración, conectándose con momentos importantes como compromisos o aniversarios, lo que le da un fuerte componente emocional.

Su exclusividad y dificultad para replicarlo refuerzan su valor simbólico, convirtiéndolo no solo en un color, sino en una experiencia ligada al lujo y al privilegio.

Lee más aquí
tiffany-1.jpg
Moda
Tiffany & Co. se interesa en el cuidado del medio ambiente con una donación de 100 millones de dólares
Abril 04, 2023
 · 
Emiliano Lobato
Tiffany & Co gana demanda millonaria a Cotsco
Especiales
Tiffany & Co gana demanda millonaria a Cotsco
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón

Tiffany
Melisa Velázquez
Relacionadas
dior-desfile.jpeg
Moda
Dior inaugura una nueva era con Jonathan Anderson y presenta su nueva colección
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-armani.jpeg
Moda
Giorgio Armani conquista Milán con una colección inspirada en el Mediterráneo
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-d&g.jpeg
Moda
Dolce & Gabbana rinde homenaje a Sicilia con su nueva colección masculina
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-lv.jpeg
Moda
Pharrell Williams convierte París en una playa para el desfile masculino Primavera-Verano de Louis Vuitton
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Zendaya robó todas las miradas durante el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 en París, donde apareció con un elegante look blanco y un anillo en el dedo que despertó los rumores sobre su boda.
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Moda
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Zendaya, Lisa, Ana de Armas y más estrellas dominaron el front row con looks que reflejan las nuevas tendencias de la maison bajo la dirección de Nicolas Ghesquière
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
Moda
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
_A737753 copia.jpg
Moda
Pandora presenta Summer Moments en Milán con Danna
Pandora llevó a cabo una experiencia exclusiva en Milán para presentar Summer Moments, su nueva colección inspirada en los recuerdos, las aventuras y los momentos que hacen del verano una temporada inolvidable.

Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez