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Paris Hilton y Brad Pitt desatan furor en el Mundial al asistir al partido entre EU y Turquía

El Mundial continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos y culturales más importantes, y el partido entre Estados Unidos y Turquía disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, no fue la excepción

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La presencia de grandes figuras de Hollywood como Paris Hilton y Brad Pitt convirtió el encuentro en un auténtico desfile de celebridades. La empresaria y celeb Paris acudió al encuentro acompañada de su esposo, Carter Reum, y sus hijos Phoenix y London. Además de disfrutar del partido desde las tribunas, Hilton tuvo un papel especial como “stadium captain”, al encargarse de presentar el balón oficial antes de iniciar el partido.

Por su parte, el actor Brad Pitt fue captado en las gradas junto a su pareja, Ines de Ramon, y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al reencontrarse con el actor Edward Norton, su coprotagonista en la icónica película Fight Club.

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, terminó con una victoria de Turquía por marcador de 3-2 sobre Estados Unidos gracias a un gol agónico de Kaan Ayhan en tiempo de compensación. A pesar de la derrota, el conjunto estadounidense ya había asegurado previamente el liderato del Grupo D y su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

También estuvieron presentes Leonardo DiCaprio, Jessica Alba, Colin Farrell, y más.

Paris Hilton Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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