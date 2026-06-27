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Dua Lipa disfruta de su luna de miel en Italia y su papá comparte fotos de su boda

La cantante británica-albanesa continúa disfrutando de su etapa como recién casada junto al actor británico, luego de que la pareja fuera captada durante su luna de miel en distintas regiones de Italia y compartiera nuevas fotos de su viaje romántico a través de redes sociales

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Dua Lipa publicó una serie de fotos en las que aparece recorriendo algunos de los destinos más emblemáticos del país europeo, incluyendo la Costa Amalfitana, Toma y otras localidades del sur de Italia. En las fotos se observa a la pareja disfrutando de paseos en yate, cenas románticas, paisajes costeros y momentos de descanso durante su viaje de recién casados.

La luna de miel llega semanas después de que Dua y Callum celebraran dos bodas, una civil privada en Londres el pasado 31 de mayo y una segunda, más lujosa en Sicilia el 6 de junio a la que asistieron diversas celebridades, incluyendo al músico Elton John, quien interpretó una canción para los recién casados.

Por otro lado, el padre de la cantante, Dukagjin Lipa, sorprendió a los seguidores de la artista al compartir nuevas fotos inéditas de la boda celebrada en Sicilia. Las fotos muestran momentos familiares y detalles de la celebración, reafirmando el carácter íntimo y exclusivo del evento, que reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Dua Lipa Callum Turner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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