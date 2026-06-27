Dua Lipa disfruta de su luna de miel en Italia y su papá comparte fotos de su boda

Dua Lipa publicó una serie de fotos en las que aparece recorriendo algunos de los destinos más emblemáticos del país europeo, incluyendo la Costa Amalfitana, Toma y otras localidades del sur de Italia. En las fotos se observa a la pareja disfrutando de paseos en yate, cenas románticas, paisajes costeros y momentos de descanso durante su viaje de recién casados.

La luna de miel llega semanas después de que Dua y Callum celebraran dos bodas, una civil privada en Londres el pasado 31 de mayo y una segunda, más lujosa en Sicilia el 6 de junio a la que asistieron diversas celebridades, incluyendo al músico Elton John, quien interpretó una canción para los recién casados.

Por otro lado, el padre de la cantante, Dukagjin Lipa, sorprendió a los seguidores de la artista al compartir nuevas fotos inéditas de la boda celebrada en Sicilia. Las fotos muestran momentos familiares y detalles de la celebración, reafirmando el carácter íntimo y exclusivo del evento, que reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.