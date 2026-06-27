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Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles

La actriz asistió a un evento de la diseñadora Jessica McCormack en Londres, donde dejó ver de cerca la joya con la que el cantante le propuso matrimonio.

Junio 27, 2026 • 
Tania Franco
Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles

Getty Images.

Después de que se confirmara su compromiso con Harry Styles, Zoë Kravitz volvió a acaparar miradas al lucir por primera vez en un evento público su espectacular anillo de compromiso. La actriz asistió a la fiesta de verano organizada por la diseñadora de joyas Jessica McCormack en Londres, donde las cámaras captaron con detalle la pieza que ha dado de qué hablar desde que se anunció su compromiso.

El anillo destaca por un gran diamante de talla cushion alargada montado en un bisel de oro amarillo, una propuesta elegante y contemporánea que refleja el estilo característico de Zoë Kravitz. Aunque la pareja no ha revelado sus especificaciones, expertos en joyería estiman que la piedra podría tener entre seis y nueve quilates y un valor cercano a los 500 mil dólares.

¿Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos? Esto es lo que se sabe del anillo que desató rumores

Getty Images: (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Aunque no existe una confirmación oficial, especialistas consideran que el anillo podría haber sido creado por Jessica McCormack. La teoría tomó fuerza debido a que Zoë Kravitz es embajadora de la firma y eligió precisamente uno de sus eventos para mostrar la joya de manera pública por primera vez.

Zoe Kravitz Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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