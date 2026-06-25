Exnovia de Callum Turner rompe el silencio y lanza indirectas tras su boda con Dua Lipa

Callum Turner vive una nueva etapa personal tras casarse con Dua Lipa en junio de 2026, luego de hacer pública su relación a principios de 2024. Antes de iniciar su romance con la cantante británica, el actor fue relacionado sentimentalmente con la influencer Victoria Villarroel, exasistente de Kylie Jenner, con quien, de acuerdo con diversos medios, habría salido durante 2023.

¿Qué dijo Victoria Villarroel sobre Callum Turner?

En un episodio de su pódcast Better Half, grabado meses antes pero retomado tras la boda de Turner y Dua Lipa, Villarroel habló de un “exnovio británico” sin mencionar nombres. Sin embargo, usuarios en redes sociales relacionaron sus declaraciones con el actor debido a las pistas y a la cronología de su relación.

Lionel Hahn/Getty Images

La influencer aseguró que su expareja le decía que nunca saldría con alguien famoso, que evitaba a los paparazzi y que jamás asistiría a eventos como la Met Gala. Según explicó, le sorprendió verlo hacer exactamente lo contrario después de iniciar una relación con Dua Lipa.

Estuvo presente cuando conoció a Dua Lipa...

Otra de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando Villarroel afirmó que su ex conoció a su actual pareja durante una cena en Londres a la que ella también asistía. Ese relato coincide con la historia que Dua Lipa compartió previamente sobre el primer encuentro que tuvo con Callum Turner en el restaurante The River Cafe.

Hasta el momento, Victoria Villarroel nunca ha mencionado directamente el nombre de Callum Turner. Tampoco el actor ni Dua Lipa han respondido públicamente a las especulaciones, por lo que las interpretaciones se basan en las pistas compartidas durante el pódcast y en la cronología de sus relaciones.