Céline Dion protagoniza las portadas de septiembre Icons 2026 de Harper’s Bazaar México

Entrevista de: JAZMINE HUGHES

Fotografías de: ROBIN GALIEGUE

Fashion Styling de: MALINA JOSEPH GILCHRIST

Toda la joyería de: BVLGARI

En una íntima charla con Harper’s BAZAAR, Céline habla sobre su recuperación tras su diagnóstico del síndrome de la persona rígida en 2022, su camino hacia la rehabilitación, sus inicios, su familia, su fascinante trayectoria y de su emoción por volver a pisar un escenario para cantar frente a su público.

Ahora que la cantante por fin puede volver a actuar, es como si le hubieran devuelto su vida, algo que había perdido. “Este año voy a tener la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes. Ha pasado tanto tiempo que me gustaría ofrecerles algo que demuestre lo mucho que los he echado de menos”, afirma. Céline Dion ofrecerá una serie de conciertos en París, empezando el 12 de septiembre, extendiéndose hasta octubre y posteriormente regresando en mayo de 2027.

Céline Dion es la estrella de portada de Harper’s BAZAAR México septiembre ICONS 2026

La edición impresa estará a la venta a partir del 24 de agosto de 2026.