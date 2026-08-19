Hayden Panettiere: esta es la fortuna que deja tras su muerte y quién podría heredarla

El pasado 16 de agosto, Hayden Panettiere murió a los 36 años, su inesperada partida ha generado preguntas sobre su patrimonio y herencia, pues la actriz logró construir una importante fortuna tras más de tres décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Hayden comenzó su carrera cuando tenía tan solo 11 meses de edad, participó en series como Malcolm el de en medio, películas como Triunfos Robados o Sueños sobre Hielo, y alcanzó la fama con éxitos como Héroes, Nashville y la franquicia de Scream.

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¿De cuánto es la fortuna que dejó Hayden Panettiere?

De acuerdo con el sitio especializado, Celebrity Net Worth, la fortuna de Hayden rondaría alrededor de 6 millones de dólares; sin embargo, otras publicaciones aseguran que la actriz acumuló un patrimonio valorado en 10 millones de dólares.

Además de la actuación, Hayden incursionó en el modelaje, la publicidad, la música y el doblaje de videojuegos, colaborando con reconocidas marcas y participando en títulos como Kingdom Hearts y Until Dawn.

Sin embargo, la fortuna de la actriz podría continuar aumentando, debido a las regalías que seguiría generando sus proyectos.

¿Quién heredará la fortuna de Hayden Panettiere?

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente si Panettiere dejó un testamento o estableció un fideicomiso, por lo que también existen dudas sobre quién heredará sus bienes y quién recibirá los ingresos residuales y regalías de sus proyectos.

Sin embargo, abogados consultados por la revista People, aseguran que la heredera potencial sería su hija, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador profesional Wladimir Klitschko.

Al ser menor de edad, Kaya no podría administrar directamente una posible herencia, por lo que sus bienes tendrían que ser gestionados mediante un fideicomiso o bajo supervisión legal, y aunque Wladimir Klitschko, como padre y actual custodio de la menor, podría tener un papel en la administración de ese patrimonio, no sería necesariamente su heredero.

Por otra parte, los padres de Panettiere también podrían solicitar determinadas responsabilidades legales, aunque la situación dependería de las decisiones judiciales y de las circunstancias familiares.