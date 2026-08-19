Kim Kardashian: las parejas que marcaron su vida sentimental antes de Lewis Hamilton

La empresaria y estrella de The Kardashians mantiene actualmente una relación con el piloto británico de Fórmula 1, romance que ambos hicieron público recientemente durante unas vacaciones familiares en Hawái.

Estas han sido las parejas de Kim Kardashian a lo largo de los años:

Damon Thomas: su primer matrimonio

Kardashian se casó en el año 2000, cuando tenía 19 años, con el productor musical Damon Thomas. La pareja se separó en 2003 y el divorcio quedó formalizado posteriormente. Años después, Kardashian habló públicamente sobre aquella etapa de su vida y describió la relación como una experiencia difícil.

Ray J: una relación que se convirtió en un episodio decisivo de su fama

Después de su separación de Thomas, Kardashian mantuvo una relación con el cantante Ray J. Ambos comenzaron a salir a principios de la década de 2000 y su vínculo terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria pública de la empresaria.

Nick Cannon

Entre 2006 y 2007, Kardashian tuvo una relación con el actor y presentador Nick Cannon. El romance ocurrió antes de que la familia Kardashian alcanzara su actual nivel de exposición internacional. Diversas cronologías de su vida sentimental incluyen a Cannon entre sus primeras parejas conocidas.

Reggie Bush: su romance con una estrella de la NFL

En 2007, Kardashian comenzó una relación con el jugador de futbol americano Reggie Bush. La pareja protagonizó una de las relaciones más visibles de las primeras temporadas de Keeping Up with the Kardashians. Después de varias separaciones y reconciliaciones, terminaron definitivamente en 2010.

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Miles Austin

En 2010, Kardashian mantuvo un romance breve con Miles Austin, entonces jugador de los Dallas Cowboys. La relación tuvo una duración limitada y terminó ese mismo año.

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Kris Humphries: un matrimonio de apenas 72 días

Kardashian comenzó a salir con el basquetbolista Kris Humphries en 2010. Se comprometieron en 2011 y se casaron en agosto de ese año en California. Sin embargo, el matrimonio duró solamente 72 días antes de que Kardashian solicitara el divorcio.

Kanye West: su relación más larga y sus cuatro hijos

En 2012, Kardashian inició una relación con el rapero Kanye West, actualmente conocido como Ye. La pareja se casó en mayo de 2014 y tuvo cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Kardashian solicitó el divorcio en 2021 y ambos finalizaron legalmente su matrimonio en noviembre de 2022. El acuerdo estableció la custodia física y legal compartida de sus cuatro hijos.

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Pete Davidson: el romance posterior a West

Tras la separación de West, Kardashian comenzó a salir con el comediante Pete Davidson en octubre de 2021, después de compartir una aparición en Saturday Night Live. La relación duró aproximadamente nueve meses y terminó en agosto de 2022. Según fuentes cercanas, las exigencias de sus respectivas agendas y los constantes viajes influyeron en la ruptura.

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Odell Beckham Jr.: una relación que nunca fue presentada formalmente como noviazgo

En 2023, Kardashian comenzó a ser vinculada con el receptor de la NFL Odell Beckham Jr. Ambos fueron vistos juntos en diferentes acontecimientos y fuentes citadas confirmaron que estaban saliendo de manera casual. En febrero de 2024, otra fuente señaló que continuaban viéndose, aunque sin intención de apresurar una relación formal.

En abril de 2024, una fuente confirmó que el vínculo había terminado y que simplemente se había ido apagando. Por ello, aunque Beckham forma parte de las relaciones sentimentales más recientes atribuidas a Kardashian, conviene describirla como una relación o romance vinculado públicamente, más que como un noviazgo formal confirmado por ambos.