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Halle Berry niega haber agredido a su hijo y busca recuperar la custodia, ¿Qué pasó?

La actriz respondió a las acusaciones de su exesposo, quien solicitó la custodia exclusiva de Maceo y obtuvo una orden de restricción temporal.

Octubre 06, 2026 • 
Tania Franco
Halle Berry niega haber agredido a su hijo y busca recuperar la custodia, ¿Qué pasó?

Halle Berry niega haber agredido a su hijo y busca recuperar la custodia, ¿Qué pasó?

Aeon/GC Images

Halle Berry y Olivier Martinez atraviesan un nuevo y delicado capítulo en la disputa legal por su hijo, Maceo, quien acaba de cumplir 13 años. La actriz presentó nuevos documentos judiciales en los que negó categóricamente las acusaciones de abuso realizadas por su exesposo y solicitó recuperar el acuerdo de custodia compartida que ambos mantenían desde 2023.

La controversia comenzó después de que Martinez asegurara ante el tribunal que Berry había agredido físicamente a Maceo durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre. Según su versión, la actriz habría sujetado al menor por el cuello durante una discusión mientras este utilizaba un visor de realidad virtual. Martinez también afirmó que existieron otros episodios de supuesto abuso y solicitó obtener la custodia exclusiva.

El 1 de octubre, un juez del condado de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal que protege tanto a Martinez como a Maceo y modificó temporalmente el régimen de custodia. La medida permanecerá bajo revisión judicial; está prevista una audiencia para el 16 de octubre.

Nunca he abusado física, emocionalmente ni de ninguna otra manera de Maceo [...] Jamás lastimaría a nuestro hijo.
Halle Berry
Halle Berry y Olivier Mart?nez se divorcian

Getty Images

La actriz también hizo referencia a su propia experiencia como víctima de violencia doméstica y afirmó que no es una perpetradora de violencia.

Más allá de negar las acusaciones, la ganadora del Oscar está pidiendo al tribunal que restablezca el acuerdo de custodia compartida 50/50 establecido en agosto de 2023, cuando finalmente concluyó su divorcio de Martinez. También busca recuperar su autoridad de desempate en determinadas decisiones relacionadas con las necesidades educativas y de salud mental de Maceo y que su exesposo participe en las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal.

Halle Berry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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