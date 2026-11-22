Detrás de la trayectoria de Memo Ochoa hay una historia de amor que ha marcado su vida fuera de las canchas, pues junto a su esposa Karla Mora, el portero mexicano ha construido una relación de más de una década, que culminó en una boda en Ibiza y una familia con tres hijos.

Aunque el futbolista suele acaparar los reflectores por su carrera deportiva, su vida personal también ha despertado el interés de sus seguidores, especialmente porque ha logrado formar una familia sólida y una relación estable que le brinda felicidad.

¿Quién es Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa?

Karla Mora es una modelo y diseñadora mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, y antes de formar una familia con el guardameta, desarrolló una trayectoria en el mundo del modelaje y la moda.

Hoy en día ha ganado popularidad como influencer, pues a través de sus redes sociales comparte algunos aspectos de su estilo de vida, viajes, rutinas de ejercicio y momentos familiares.

A pesar de la exposición de Memo y de ella misma en las plataformas digitales, Karla se ha caracterizado por mantener su vida privada y compartiendo sólo algunos momentos familiares con sus seguidores.

Memo Ochoa y Karla Mora: la historia de amor que ha acompañado al portero mexicano IG: Karla Mora.

La historia de amor de Karla Mora y Memo Ochoa: ¿cómo se conocieron?

Memo y Karla se conocieron en 2009, antes del Mundial de Sudáfrica 2010, aunque ambos son originarios de Guadalajara, Jalisco, no se conocieron hasta que una amiga en común los presentó.

Regina Padilla, esposa del exfutbolista Gerardo Torrado, fue quien le hizo de cupido y los presentó, desde entonces comenzaron una relación sentimental, que se fortaleció con el paso del tiempo.

Con los años, la pareja también aprendió a compaginar su relación con las exigencias del futbol profesional, una carrera que llevó al guardameta a vivir en distintos países y enfrentar nuevos retos deportivos.

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¿Cuándo y en dónde se casaron Karla Mora y Memo Ochoa?

Después de siete años de relación, Memo y Karla finalmente decidieron dar el siguiente paso y llegaron al altar en una boda íntima en Ibiza, España, celebrada el 8 de julio de 2017, durante unas vacaciones del futbolista.

La celebración reunió a familiares, amigos y a algunas de las figuras más influytentes del futbol mexicano, entre ellos Raúl Jiménez, Marco Fabián, Diego Reyes, Héctor Moreno y Carlos Vela.

Para entonces, la pareja ya había formado una familia con dos hijos, por lo que el enlace representó la consolidación de una historia que había comenzado varios años atrás.

Memo Ochoa y Karla Mora se conocieron en 2009. Getty Images

Los hijos de Karla Mora y Memo Ochoa

Fuera de la cancha, Memo ha construido una hermosa familia junto a Karla, la pareja le dio la bienvenida a tres hijos: Lucciana, nacida en 2013; Guillermo, quien llegó al mundo en 2015, y Karla, la menor de la familia, nacida en 2019.

Los pequeños han crecido acompañando a sus padres en los diferentes destinos que ha marcado la carrera profesional de Ochoa.