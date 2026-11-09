Así fue la boda de Valeria Slim y Justo Fernández del Valle: todos los detalles de la celebración

Una decoración inspirada en la riqueza artesanal mexicana, un vestido de novia de inspiración romántica y una canción compuesta especialmente para el baile entre padre e hija fueron algunos de los detalles que hicieron de la boda de Valeria Slim Serrano y Justo Fernández del Valle una de las celebraciones más comentadas del círculo social mexicano.

La nieta del empresario Carlos Slim Helú y su ahora esposo contrajeron matrimonio el sábado 7 de noviembre de 2026, en Ciudad de México, rodeados de familiares y amigos cercanos. Después de anunciar su compromiso a principios de año, la pareja celebró su unión con una ceremonia religiosa y una recepción en la que cada elemento tuvo un lugar dentro de una propuesta estética cuidadosamente diseñada.

Desde la ambientación, que requirió meses de trabajo artesanal, hasta los detalles gastronómicos y las sorpresas familiares, la boda combinó tradición, diseño contemporáneo y momentos personales.

¿Dónde fue la boda de Valeria Slim y Justo Fernández del Valle?

La pareja eligió la Parroquia de San Josemaría Escrivá, ubicada en Santa Fe, Ciudad de México, para celebrar su ceremonia religiosa.

Valeria, hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano, llegó acompañada por sus padres para intercambiar votos con Justo Fernández del Valle, hijo de Justo Fernández del Valle y Lisi Escobar.

Tras la ceremonia, los recién casados continuaron la celebración con una recepción en un jardín al aire libre, donde la decoración y el diseño del espacio se convirtieron en parte fundamental de la experiencia.

El vestido de novia de Valeria Slim

Para su boda religiosa, Valeria Slim apostó por una de las siluetas más representativas de la moda nupcial: el vestido de corte princesa.

El diseño destacó por su escote strapless, aplicaciones de encaje y una amplia falda de tul que aportó volumen y movimiento. La elección recuperó elementos clásicos de los vestidos de novia, con una estética romántica que contrastó con el carácter contemporáneo de la recepción.

El encaje y las capas de tul fueron los protagonistas de una propuesta que privilegió la delicadeza de los textiles y la elegancia de una silueta atemporal.

IG: Eugenia Rodriguez C.

Una decoración espectacular que requirió más de cuatro meses de trabajo artesanal

Si hubo un elemento que definió la identidad visual de la boda, fue su decoración. La firma González + Helfon estuvo detrás del concepto creativo, que buscó reunir el diseño contemporáneo con la riqueza de la tradición artesanal.

Uno de los detalles más impresionantes fueron los telares suspendidos que transformaron el espacio en una instalación de gran formato. De acuerdo con la firma, su elaboración requirió más de cuatro meses de trabajo y la participación de decenas de artesanos.

Lejos de utilizar los textiles únicamente como elementos decorativos, la propuesta los convirtió en protagonistas del ambiente, creando una experiencia inmersiva para los invitados.

La paleta cromática estuvo dominada por tonos terracota, arcilla y arena, acompañados de composiciones botánicas que incorporaron flores, frutas, musgos y diferentes texturas orgánicas.

Las mesas y el mobiliario fueron diseñados a medida, mientras que las piezas de vidrio soplado aportaron un contraste entre la tradición artesanal y la sofisticación contemporánea.

El resultado fue una celebración en la que la creatividad y el trabajo hecho a mano marcaron cada detalle, desde las instalaciones textiles hasta los elementos más pequeños del montaje.

Así fueron las mesas y el banquete de la boda

La atención al detalle también estuvo presente en las mesas de los invitados. La decoración combinó vajilla en tonos tierra, cristalería, servilletas de tela y arreglos botánicos de inspiración natural.

Los menús impresos retomaron los colores de la celebración y sumaron pequeños detalles gráficos que reforzaron la estética artesanal.

La propuesta gastronómica incluyó una ensalada de burrata con jitomate rostizado, carpaccio de alcachofa con manzana verde, parmesano y arúgula, además de un plato fuerte de filete con salsa Valois, acompañado de espárragos y papas paja.

Entre los postres destacó un espectacular pastel de bodas de seis pisos, acompañado de una mesa de quesos y dulces de Tutto Dolce.

La celebración también contó con un espacio de Scoop Frozen Yogurt, la marca de helados de la que Valeria es socia, un detalle que incorporó su faceta empresarial a uno de los momentos más importantes de su vida.

IG: Eugenia Rodriguez C.

Tony Mils sorprendió a su hermana Valeria Slim con una canción para su boda

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó durante el tradicional baile entre la novia y su padre, Marco Antonio Slim Domit.

Antonio Slim Serrano, conocido artísticamente como Tony Mils, decidió preparar un regalo muy especial para su hermana: una canción original compuesta para acompañar ese instante.

El cantante, quien ha desarrollado su carrera musical con influencias del pop y los ritmos urbanos, eligió en esta ocasión una balada dedicada al vínculo entre padre e hija.

Antes de la celebración, Tony compartió a través de TikTok un adelanto de la composición, revelando que había escrito la canción especialmente para que su papá y su hermana la bailaran durante la boda.

IG: Eugenia Rodriguez C.

La letra aborda la emoción de ver a una hija comenzar una nueva etapa, sin perder el vínculo familiar que la ha acompañado a lo largo de su vida.

El tema musical se convirtió en uno de los recuerdos más personales de la celebración, al reunir en un mismo momento el talento de Tony Mils y la relación de Valeria con su padre.

Eugenia Rodríguez compartió los momentos más especiales de la celebración

Las redes sociales también permitieron conocer algunos de los momentos más cercanos de la boda, especialmente a través de las fotografías compartidas por Eugenia Rodríguez Cantú, novia de Tony Mils y hermana de Mariana Rodríguez.

Entre las imágenes destacó una fotografía de Valeria junto a sus tres hermanos, Marco, Jerónimo y Antonio, así como distintas postales de los recién casados y de la recepción.

Eugenia también compartió una fotografía junto a la novia. Para la ocasión eligió un vestido largo de un solo hombro, con delicados plisados y una capa vaporosa en tono rosa.

Sus publicaciones mostraron algunos de los detalles de la celebración, incluyendo la decoración, el pastel y momentos familiares que reflejaron el ambiente de la boda.

IG: Eugenia Rodriguez C.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de Valeria Slim?

La celebración reunió a integrantes de la familia Slim, amigos cercanos y personalidades del círculo social y artístico mexicano.

Entre los asistentes estuvieron el cantante Emmanuel y su hija Giovanna Acha, así como Alexa Rodulfo y Eugenia Rodríguez Cantú.

IG: Marco Slim

Los hermanos de Valeria, Marco, Jerónimo y Antonio Slim Serrano, también estuvieron presentes en la celebración, donde compartieron distintos momentos con los recién casados.

Las fotografías difundidas por los invitados ofrecieron una mirada a una boda en la que los detalles familiares tuvieron tanto protagonismo como el diseño y la ambientación.

IG: Eugenia Rodriguez C.

¿Quiénes son Valeria Slim y Justo Fernández del Valle?

Valeria Slim Serrano es la hija mayor de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano, y nieta del empresario Carlos Slim Helú y de Soumaya Domit Gemayel.

Tiene tres hermanos: Marco, Jerónimo y Antonio, este último conocido por su carrera musical bajo el nombre de Tony Mils.

Además de pertenecer a una de las familias empresariales más reconocidas de México, Valeria ha desarrollado su propio camino profesional como emprendedora y socia de Scoop Frozen Yogurt, una marca especializada en helados de yogurt.

Por su parte, Justo Fernández del Valle es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana y se desempeña como director de operaciones de Quartux México, empresa dedicada a soluciones de almacenamiento de energía industrial.

También participa en la Fundación Espacio Habitable, una organización enfocada en proyectos de vivienda para comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.