Papa León XIV visitaría México en 2027: esto se sabe de su llegada y su visita a la Basílica de Guadalupe

¿Vendrá Papa León XIV visitaría México en 2027? Su posible llegada comienza a tener forma. Autoridades del Vaticano adelantaron su intención de visitar la Basílica de Guadalupe, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México apunta el año en el que nos visitará.

México podría recibir al papa León XIV en 2027, una noticia que tomó fuerza después de que

una funcionaria del Vaticano asegurara que el pontífice visitará a la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos más importantes del país. Te contamos lo que sabemos hasta ahora.

Papa León XIV en México 2027: ¿cuándo lo visitará?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que la visita del papa León XIV se realizaría en 2027, en el marco del Año Jubilar Guadalupano.

“Ya tendremos más información, es en 2027 porque es año jubilar guadalupano”, expresó la mandataria al referirse a la posible llegada del pontífice.

Por otro lado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede todavía no ha emitido un anuncio formal que establezca las fechas, la duración del viaje o las actividades que formarán parte de su agenda. Por ahora, 2027 es el año señalado por las autoridades capitalinas, a la espera de una confirmación oficial del Vaticano.

papa León XIV Franco Origlia/Getty Images

El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe

Uno de los momentos más esperados de su posible visita será su encuentro con la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México.

María Montserrat Alvarado, responsable del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, se refirió a los planes del pontífice durante la presentación de su próxima gira apostólica por Sudamérica.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró la funcionaria, quien adelantó que será ella misma quien comunique los detalles cuando el viaje quede definido.

La Basílica de Guadalupe ocupa un lugar especial dentro de la tradición católica y es uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del mundo. Una visita de León XIV al santuario representaría uno de los acontecimientos más significativos para los fieles mexicanos durante su pontificado.

¿Por qué el papa León XIV podría visitar México en 2027?

La posible fecha coincide con el Año Jubilar Guadalupano, una celebración vinculada con el 50 aniversario de la consagración de la actual Basílica de Guadalupe.

Además, el pontífice ha expresado anteriormente su interés por conocer el santuario del Tepeyac y encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha reiterado la invitación del Gobierno de México para recibir al líder de la Iglesia católica. En diciembre de 2025, ambos sostuvieron una conversación telefónica en la que se abordó la posibilidad de una visita.

Aunque las conversaciones y declaraciones recientes apuntan a un futuro encuentro, todavía está pendiente conocer cuándo se concretará.

El Vaticano ha transmitido tranquilidad respecto a los compromisos internacionales del pontífice. Getty Images

¿Qué países visitará el papa León XIV antes de México?

Mientras se define su posible viaje a territorio mexicano, el papa León XIV tiene programada una gira apostólica por América del Sur del 6 al 17 de noviembre de 2026.

El recorrido contempla Uruguay, Argentina y Perú, países en los que realizará distintas actividades religiosas y encuentros oficiales. México aún no forma parte de esta gira, por lo que una eventual visita en 2027 tendría que anunciarse mediante un nuevo itinerario.

Por ahora, la expectativa está puesta en la Basílica de Guadalupe. La posibilidad de recibir a León XIV ha despertado interés entre los fieles mexicanos, aunque será el Vaticano quien dé a conocer oficialmente cuándo y cómo se realizará el esperado viaje.