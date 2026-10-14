El estado de salud del papa León XIV ha generado preocupación entre los fieles de todo el mundo después de que el Vaticano confirmara que padece cáncer de pulmón. El pontífice, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre de 2026 en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los especialistas le extirparon una parte del pulmón derecho.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, firmado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora. Según el reporte, la intervención concluyó satisfactoriamente y no se registraron complicaciones.

Lo que se sabe del cáncer del papa León XIV: esto dijo el Vaticano Anadolu/Anadolu via Getty Images

¿Qué tipo de cáncer tiene el papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células glandulares del pulmón. El diagnóstico fue confirmado mediante un análisis del tejido realizado durante la operación. Los médicos explicaron que los estudios previos ya habían despertado sospechas sobre la naturaleza del nódulo.

En su comunicado del 13 de octubre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede detalló que el pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico tuvo una duración cercana a los 90 minutos.

La intervención fue exitosa y no se presentaron complicaciones. Reporte médico

También informó que León XIV despertó con normalidad después de la cirugía y, tras permanecer un breve periodo bajo observación, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital. La operación estuvo dirigida por el cirujano torácico Stefano Margaritora, acompañado de un equipo de especialistas.

¿Cómo se encuentra actualmente el papa León XIV?

La mañana del miércoles 14 de octubre, Vatican News publicó una nueva actualización de la Santa Sede sobre la recuperación del pontífice. “El Papa ha pasado una noche tranquila”. Matteo Bruni, informó que después de la operación el papa pidió cenar y pasó parte de la noche acompañado por sus secretarios y colaboradores del Vaticano.

¿El papa León XIV necesitará quimioterapia?

Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado si el pontífice necesitará quimioterapia, inmunoterapia u otro tratamiento complementario.

Los especialistas realizarán estudios adicionales del tejido extraído para conocer con mayor precisión las características del tumor y determinar los siguientes pasos. Tampoco se ha informado oficialmente el estadio exacto del cáncer ni si existe propagación de la enfermedad.

Lo que se sabe del cáncer del papa León XIV: esto dijo el Vaticano NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

¿Qué pasará con las actividades del papa León XIV?

La hospitalización ha obligado a modificar su agenda. Las audiencias previstas hasta el 20 de octubre fueron canceladas y algunas celebraciones han quedado a cargo de otros representantes de la Iglesia. Entre ellas se encuentra la misa del 14 de octubre con motivo del décimo aniversario de Amoris laetitia, que fue presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle en representación del pontífice.