Elizabeth Holmes en tendencia: quién es y por qué todos hablan de su documental ‘You Can See Everything’

Elizabeth Holmes vuelve a estar en el centro de la conversación. La empresaria que prometió revolucionar la medicina con una tecnología capaz de realizar múltiples análisis clínicos a partir de unas gotas de sangre es, una vez más, protagonista de los titulares, ahora por “You Can See Everything”, un documental que ofrece una mirada poco convencional a su vida personal.

Dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, la producción ha generado expectación por su acceso a Holmes y por las preguntas que plantea sobre la verdad, la imagen pública y la capacidad de una persona para convencer a los demás. Su estreno en cines de Estados Unidos está previsto para el 16 de octubre de 2026, mientras que las fechas para Latinoamérica están pendientes de confirmación.

Pero ¿quién es Elizabeth Holmes y por qué su historia continúa despertando tanta curiosidad?

¿Quién es Elizabeth Holmes y qué pasó con Theranos?

Elizabeth Holmes es una empresaria estadounidense que alcanzó la fama en Silicon Valley tras fundar Theranos, una compañía de tecnología médica que prometía transformar los análisis clínicos mediante un sistema que requería apenas unas gotas de sangre obtenidas de un dedo.

La propuesta despertó el interés de inversionistas y figuras influyentes del mundo empresarial. En 2014, Theranos llegó a alcanzar una valoración de aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares, mientras Holmes se convertía en uno de los rostros más reconocidos de la nueva generación de emprendedores tecnológicos.

Sin embargo, la promesa comenzó a desmoronarse cuando investigaciones periodísticas revelaron problemas con la tecnología de la compañía y pusieron en duda la veracidad de sus afirmaciones sobre su funcionamiento.

El caso terminó en los tribunales. En 2022, Holmes fue declarada culpable de cuatro cargos relacionados con fraude y conspiración contra inversionistas. Posteriormente, recibió una condena de 11 años y tres meses de prisión, que comenzó a cumplir en mayo de 2023.

El escándalo convirtió su historia en uno de los casos más emblemáticos de la caída de una promesa empresarial de Silicon Valley: una combinación de ambición, expectativas desmedidas y graves consecuencias por engañar a quienes confiaron en su proyecto.

recibió una condena de 11 años y tres meses de prisión, que comenzó a cumplir en mayo de 2023. Getty Images

You Can See Everything: el documental que vuelve a ponerla bajo los reflectores

La nueva producción propone una aproximación distinta a la historia de Holmes. En lugar de limitarse a reconstruir el fraude de Theranos, sigue a la empresaria durante los días previos a su ingreso en prisión.

El proyecto comenzó a filmarse en secreto y se extendió durante aproximadamente tres años. La cámara registra momentos de su vida cotidiana junto a su pareja, Billy Evans, y sus hijos, en una etapa marcada por las consecuencias legales del caso.

El documental también destaca por la participación de Nathan Fielder, conocido por sus proyectos que difuminan las fronteras entre realidad, ficción y comportamiento humano. Junto con Lance Oppenheim, construye un retrato que invita a cuestionar lo que vemos y la manera en que interpretamos a las personas frente a una cámara.

El resultado se aleja del documental biográfico tradicional. Más que ofrecer respuestas definitivas sobre la personalidad de Holmes, la película plantea interrogantes sobre la autenticidad, la percepción y la dificultad de distinguir entre sinceridad y manipulación.

¿Por qué el documental de Elizabeth Holmes está generando tanta expectación?

Uno de los factores que han impulsado el interés por You Can See Everything es su tráiler, en el que Holmes aparece frente a Fielder en una secuencia de miradas sostenidas y afirmaciones sobre la honestidad. La escena despertó comentarios y análisis en redes sociales, donde su expresión y su forma de comunicarse se convirtieron en parte de la conversación.

A ello se suma la reputación de los cineastas y la decisión de mantener en secreto buena parte del proyecto hasta sus primeras proyecciones en festivales. Esa combinación alimentó la curiosidad del público antes de su estreno comercial.

Las primeras críticas también han contribuido al revuelo. Medios especializados han destacado su propuesta inusual y su capacidad para generar incomodidad y debate. En Rotten Tomatoes, la película llegó a registrar una valoración del 100 % por parte de la crítica en sus primeras reseñas, una cifra que puede cambiar conforme se incorporen nuevas evaluaciones.

Aunque estas reacciones anticipan una recepción crítica destacada, todavía es pronto para hablar de un éxito comercial definitivo.

Elizabeth Holmes, una historia que sigue planteando preguntas

La fascinación por Elizabeth Holmes no se explica únicamente por el fraude de Theranos. Su ascenso y caída también exponen la fuerza de una narrativa empresarial construida alrededor de la innovación, la confianza y la promesa de cambiar el mundo.

You Can See Everything retoma esa historia desde otra perspectiva y plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando dejamos de observar únicamente los hechos y comenzamos a intentar descifrar a la persona que está detrás de ellos?

Quizá ahí radique parte del interés que despierta el documental. Más que cerrar el capítulo de una de las figuras más controvertidas de Silicon Valley, la película vuelve a abrir la conversación sobre la verdad, la imagen pública y los límites de nuestra propia percepción.