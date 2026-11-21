El mundo de la moda y la alta joyería está de luto. Paolo Bulgari, presidente histórico de Bvlgari y una de las figuras más influyentes del lujo italiano, falleció este sábado 21 de noviembre de 2026, a los 89 años, en Roma, Italia.

La noticia fue confirmada por su familia y por la casa de joyería, que compartió un emotivo comunicado en sus redes sociales para despedir a quien dedicó más de seis décadas a preservar y transformar el legado de una de las firmas más reconocidas del mundo.

Nieto de Sotirio Bulgari, fundador de la maison en 1884, Paolo representó la tercera generación de una familia que convirtió un negocio artesanal de platería en un referente internacional del diseño, la creatividad y la excelencia italiana.

Muere Paolo Bulgari a los 89 años: quién fue el heredero que convirtió a Bvlgari en un imperio del lujo IG: Bvlgari

El legado de Paolo Bulgari: cómo transformó la alta joyería

Más allá de su papel empresarial, Paolo Bulgari fue una figura determinante en la construcción de la identidad estética de la maison.

Su sensibilidad por el color, las piedras preciosas y las referencias a la arquitectura clásica romana contribuyó a definir un lenguaje visual reconocible: joyas de grandes volúmenes, combinaciones audaces de gemas y diseños que equilibraban la tradición artesanal con una visión contemporánea.

¿Qué significa el diseño de abanico de las joyas Divas’ Dream de Bvlgari? Cortesía

Durante las décadas de 1970 y 1980, la firma impulsó su expansión internacional con boutiques en ciudades como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. Con el tiempo, Bvlgari amplió su presencia más allá de la joyería hacia la relojería, la perfumería y los accesorios.

En 2011, la maison pasó a formar parte del conglomerado francés LVMH mediante una operación valorada en aproximadamente 3,700 millones de euros, marcando otro capítulo importante en la historia de la compañía.

Bvlgari despide a Paolo Bulgari con un emotivo mensaje

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bvlgari recordó la trayectoria del empresario, destacando tanto su extraordinario conocimiento de las piedras preciosas como su compromiso con las nuevas generaciones de diseñadores.

Todo puede ser una fuente de inspiración. No existen reglas en la creatividad. Nunca. Paolo Bulgari

En su despedida, la maison agradeció la contribución de Paolo Bulgari y aseguró que su legado creativo continuará inspirando a las próximas generaciones.

Por su parte, Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, expresó sus condolencias a la familia y reconoció el papel fundamental del joyero en el éxito de la marca, así como su compromiso con la identidad italiana y las raíces romanas de la firma. Aunque hasta el momento la maison no ha anunciado una causa oficial de muerte, dedicó un emotivo mensaje para despedir a un hombre tan histórico como querido y respetado en la industria del lujo.