La Navidad es una de las ocasiones más especiales para reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa. Y aunque cada anfitriona tiene su propio estilo para decorar y organizar la cena, hay ciertos principios de etiqueta que nunca pasan de moda. Desde la distancia entre los comensales hasta la ubicación de los cubiertos, los detalles hacen la diferencia entre una mesa bonita y una verdaderamente bien puesta.

La etiqueta tradicional británica, recogida en las recomendaciones de Debrett’s —referente en protocolo y buenos modales—, ofrece algunas claves para preparar una mesa formal sin perder la calidez de una celebración navideña.

1. Deja espacio suficiente para cada invitado

Una mesa elegante también debe ser cómoda. Cada comensal necesita espacio para sentarse, moverse y conversar sin chocar constantemente con los brazos de quien está a su lado.

Como referencia, Debrett’s recomienda reservar alrededor de 50 centímetros de espacio por persona. La distribución debe ser equilibrada y permitir que todos tengan acceso cómodo a sus platos, copas y cubiertos.

2. Coloca los cubiertos en el orden correcto

La regla clásica es sencilla: los tenedores se colocan a la izquierda del plato, mientras que los cuchillos y las cucharas van a la derecha. Los cubiertos se organizan de acuerdo con el orden en que serán utilizados, comenzando por los que están más alejados del plato y avanzando hacia el centro.

Los cubiertos para el postre pueden colocarse en la parte superior del plato o llevarse a la mesa cuando llegue ese momento, especialmente si el espacio es limitado.

Un detalle importante: los filos de los cuchillos deben mirar hacia el plato. Es una de esas pequeñas reglas que ayudan a conseguir una presentación ordenada.

La decoración de la mesa es importante, pero a la vez debe ser discreta y no robar espacio. Pexels

3. Las copas tienen un lugar específico

En una mesa formal, las copas se colocan en la parte superior derecha del plato, por encima de los cuchillos. Para una cena navideña, una disposición básica puede incluir una copa de agua y una o dos copas para vino, según las bebidas que se servirán

Si habrá champaña o vino de postre, se puede añadir una copa más pequeña. No es necesario llenar la mesa de cristalería si no se utilizarán todas las piezas: la elegancia también está en evitar los elementos innecesarios.

4. La servilleta debe estar bien presentada

La servilleta puede colocarse sobre el plato o en el lado izquierdo, sobre el plato de pan si se utiliza. Para una cena navideña, un doblez sencillo suele verse más refinado que una figura demasiado elaborada.

Una vez sentados, la servilleta se coloca sobre el regazo. Si alguien necesita levantarse durante la cena, debe dejarla discretamente sobre la silla o junto al plato, según el contexto y la formalidad de la reunión.

5. La decoración no debe obstaculizar la conversación

Las flores, las ramas de pino, las velas y los detalles de temporada pueden dar personalidad a la mesa. Sin embargo, los arreglos deben ser lo suficientemente bajos para que los invitados puedan verse y conversar sin dificultad.

Debrett’s recomienda considerar también el espacio que ocuparán las fuentes y los platos para servir. Una decoración espectacular pierde funcionalidad si obliga a retirar elementos cada vez que llega un platillo.

Las velas aportan una luz cálida, pero deben colocarse de manera segura y sin impedir que los comensales vean lo que están comiendo. Una buena iluminación ambiental puede complementar la escena sin convertir la mesa en un espacio demasiado oscuro.

6. La anfitriona debe cuidar el ritmo de la cena

La etiqueta no se limita a la colocación de los objetos. También tiene que ver con la manera en que la anfitriona recibe y acompaña a sus invitados.

Lo ideal es dar la bienvenida, ayudar a que todos encuentren su lugar y procurar que las bebidas estén disponibles antes de comenzar. Durante la cena, conviene estar atenta a las necesidades de los comensales sin interrumpir constantemente la conversación.

Una anfitriona considerada también toma en cuenta las preferencias alimentarias que sus invitados hayan comunicado con anticipación y evita que alguien se sienta incómodo por no consumir determinado platillo o bebida.

7. Los buenos modales hacen la diferencia

Las reglas clásicas de etiqueta recomiendan esperar a que todos estén servidos antes de comenzar, utilizar los cubiertos de acuerdo con cada tiempo y mantener una conversación amable. También es importante evitar el uso del teléfono sobre la mesa y no hablar con la boca llena.

Si se ofrece un brindis, lo ideal es esperar a que todos tengan su copa y procurar que el momento sea breve y cordial. No es necesario imponer un protocolo excesivamente rígido: la intención es que los invitados se sientan cómodos y disfruten la celebración.

Procura tener todo preparado antes de que lleguen tus invitados para evitar distracciones. Getty Images

Una mesa elegante también debe sentirse acogedora

La verdadera elegancia de una cena navideña no está en reproducir un banquete de palacio ni en tener una vajilla costosa. Está en cuidar los detalles, ofrecer una mesa funcional y recibir a cada invitado con atención.

La etiqueta real puede servir como inspiración para lograr una presentación impecable, pero la mejor anfitriona es aquella que consigue que todos se sientan bienvenidos. Al final, eso es lo que convierte una cena de Navidad en un recuerdo especial.

