Tras casi 5 años de relación, Miley Cyrus podría estar a punto de dar uno de los pasos más importantes en su historia de amor con Maxx Morando, pues información de medios internacionales, aseguran que la cantante y el músico podrían llegar al altar este fin de semana.

La noticia ha causado una gran expectativa entre los seguidores de Miley de 33 y Maxx de 28, pues anhelan conocer los detalles del vestido de novia, los invitados y el tipo de ceremonia con el que se darán el “Sí, acepto”.

¿Dónde y cuándo será la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando?

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, Miley y Maxx estarían preparando su boda para este fin de semana, el 21 o 22 de noviembre, en una ceremonia íntima al sur de California, y aunque la feliz pareja no lo ha confirmado, fuentes cercanas confirmaron los planes al medio, aunque todavía se desconocen el lugar exacto y los detalles de la celebración.

Esta sería la segunda vez que Miley llega al altar, pues después de su mediática separación de Liam Hemsworth, la cantante habría encontrado en Maxx una nueva oportunidad para el amor y la estabilidad sentimental.

Boda de Miley Cyrus y Maxx Morando Getty Images

¿Quién es Maxx Morando, el futuro esposo de Miley Cyrus?

Maxx Morando tiene 28 años, nació el 16 de noviembre de 1998, y es un músico, compositor y productor originario de Los Ángeles, California, y aunque su nombre comenzó a ganar popularidad por su relación con Miley, cuenta con una trayectoria propia dentro de la industria musical.

Actualmente forma parte de Liily, una banda estadounidense de rock alternativo en la que toca la batería; sin embargo, antes de integrarse a este proyecto, también fue baterista de The Regrettes, agrupación con la que trabajó entre 2015 y 2018.

Además de tocar música, Maxx se ha desarrollado como productor y compositor, incluso colaboró con Miley en su álbum Endless Summer Vacation, lanzado en 2023, donde participó en la producción de canciones como Violet Chemistry y en la composición y producción de Handstand.

Su creatividad también se extiende al mundo de la moda, y en 2021 colaboró con el diseñador Shane Kastl para crear un atuendo exclusivo para Miley, quien describió el resultado como una colaboración entre dos de sus artistas emergentes favoritos.

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Boda de Miley Cyrus y Maxx Morando Getty Images

La historia de amor de Miley Cyrus y Maxx Morando

Miley y Maxx se conocieron en 2021 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común, y lo que comenzó como un encuentro inesperado pronto se convirtió en un romance que salió a la luz en noviembre de ese año, cuando fueron fotografiados juntos durante un desfile de Gucci en Los Ángeles.

“Acabé con una persona que significa mucho para mí, que me trata muy bien y me respeta”, dijo Miley en entrevista para The Cut. “Tuve que encontrar a alguien que me tratara con respeto. Mi colega también es guapísimo. Pero mi hombre también me respeta”.

La pareja confirmó su compromiso en diciembre de 2025, un día después de que Miley fuera vista luciendo un anillo de diamantes durante una alfombra roja en Los Ángeles, lo que desató los rumores de boda.

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