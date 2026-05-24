Miley Cyrus recibió su estrella en el emblemático Hollywood Walk of Fame

La ceremonia se realizó sobre Hollywood Boulevard, donde la artista fue reconocida como la celebridad número 2,845 en obtener esta distinción. Durante el evento, Cyrus estuvo acompañada por su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus y amigas cercanas como Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, quienes participaron con emotivos mensajes en honor a la cantante.

Visiblemente emocionada, Miley ofreció un discurso enfocado en la perseverancia y el legado artístico. La intérprete de “Flowers”, aseguró que este reconocimiento representa años de dedicación y creatividad, además de reiterar su deseo de seguir conectando con futuras generaciones a través de la música.

Para esta ocasión Cyrus eligió un vestido negro vintage de Atelier Versace, diseñado originalmente en 2015, con detalles transparentes y aplicaciones brillantes. El estilismo evocó además la imagen que popularizó durante su etapa como Hannah Montana, al recuperar su característico cabello rubio con flequillo.

Con este reconocimiento, Miley Cyrus se convierte en una de las artistas más jóvenes de su generación en ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella simboliza no solo el éxito comercial de su carrera, sino también su evolución artística y cultural a lo largo de más de dos décadas en la industria del entretenimiento,