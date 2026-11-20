Tras varios meses de especulaciones sobre el estatus de su relación, Mía Rubín finalmente rompió el silenció y confirmó el fin de su relación de tres años y medio con el rejoneador Tarik Othón, una noticia que ha sorprendido a sus seguidores.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió los motivos por los que ella y Tarik tomaron la difícil decisión de tomar caminos separados, y aseguró que le hubiera gustado que las cosas se hubieran dado de otra manera.

Mía Rubín confirma su rompimiento con Tarik Othón

Fue durante un encuentro con la prensa en la premiación de GQ Latinoamérica, donde Mía finalmente confirmó que su relación llegó a su fin y explicó que uno de los principales motivos fue que ambos tienen planes profesionales en distintos países.

Mientras Tarik Othón tiene la intención de mudarse a España para continuar con su carrera como rejoneador, Mía permanecerá en México para concentrarse en sus proyectos musicales.

“Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó.

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Mía Rubín Legarreta y Tarik Othon INSTAGRAM

Mía también dejó claro que la ruptura no se debió a la existencia de dramas o malos entendidos entre ellos, y explicó que la decisión se tomó como una decisión compartida, debido a sus diferentes proyectos.

“No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, declaró.

La cantante también señaló que era importante tomar esta decisión, pues para ellos es necesario vivir esta etapa para crecer, aunque sea separados.

“Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”, agregó.

Mía aseguró que a pesar de que su relación haya llegado a su fin, el cariño sigue presente y le desea lo mejor a Tarik en esta nueva etapa de su vida.

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Mía Rubín confirma su ruptura con Tarik Othón Instagram

La historia de amor de Mía Rubín y Tarik Othón

Mía Rubín y Tarik Othón comenzaron su relación en mayo de 2023, después de conocerse en una fiesta de cumpleaños de Erik Rubín, desde entonces, construyeron una historia de amor que compartieron parcialmente con sus seguidores a través de fotografías, viajes y románticas dedicatorias en sus perfiles de Instagram.

Durante sus más de tres años juntos, visitaron destinos como Argentina y Japón, además de acompañarse en distintos momentos de sus respectivas carreras; sin embargo, después de confirmar el final de su noviazgo, ambos se preparan para comenzar una nueva etapa.