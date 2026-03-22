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Mía Rubín se pronuncia sobre las nuevas parejas de sus papás

La joven habló de cómo vive esta nueva etapa en su familia tras el divorcio de sus padres

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Instagram @miarubinlega

Erik Rubín y Andrea Legarreta se volvieron a dar una nueva oportunidad en el amor con sus respectivas parejas, y ante esto, su hija mayor expresó su felicidad de ver que la amistad y la unión entre sus padres no ha cambiado a pesar del nuevo comienzo en sus vidas sentimentales.

Andrea Legarreta dio a conocer hace unos meses su relación con el joven Luis Carlos Origel, poco después, Erik Rubín fue captado de la mano con una joven y misteriosa mujer de la que aún no se ha revelado su identidad. Al respecto, Mía expresó que está contenta de ver a sus padres compartir cada momento con las personas que eligieron volver a creer en el amor.

Mía contó a los medios, “como yo siempre se los he dicho, para mí lo más importante es que ellos sean felices y qué mejor que con personas increíbles. La verdad es que también tienen la suerte de haber encontrado personas bien pares, que aparte son unos tipazos los dos, yo estoy muy contenta por ellos”.

En este sentido, dio su opinión sobre el novio de su mamá, quien ha convivido con la familia desde hace tiempo, “la verdad es que como yo ya les dije, es un tipazo, lo queremos muchísimo, es un caballero, la trata como se merece”.

Mia Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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