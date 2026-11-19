La familia Grimaldi volvió a reunirse en uno de los días más importantes del calendario del Principado. Este 19 de noviembre, Alberto II y Charlene de Mónaco encabezaron las celebraciones del Día Nacional de Mónaco 2026, una jornada que reunió a distintas generaciones de la familia principesca entre ceremonias religiosas, honores militares y el tradicional saludo desde el balcón del Palacio.

Carolina y Estefanía de Mónaco, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo y los integrantes más jóvenes de la familia fueron algunos de los protagonistas de una celebración marcada por los reencuentros, la elegancia y un momento especialmente significativo para los mellizos Jacques y Gabriella.

Así se celebró el Día Nacional de Mónaco 2026

Las actividades oficiales comenzaron en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, donde se celebró la tradicional misa de acción de gracias y el Te Deum, una ceremonia religiosa que forma parte de las celebraciones del Principado.

Alberto II y Charlene llegaron acompañados de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella, quienes este año participaron por primera vez en el servicio religioso de la festividad.

Posteriormente, la familia se trasladó al Palacio del Príncipe para presenciar la ceremonia de honores y condecoraciones militares en el Patio de Honor.

La jornada continuó con el desfile de los Carabineros del Príncipe, los bomberos y las fuerzas de seguridad, mientras los Grimaldi observaban desde los balcones del Palacio.

Como cada año, uno de los momentos más esperados llegó cuando Alberto II, Charlene y sus hijos aparecieron en el balcón principal para saludar a los ciudadanos reunidos en la plaza.

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¿Quiénes asistieron al Día Nacional de Mónaco 2026?

La celebración reunió a buena parte de la familia principesca, desde las hermanas de Alberto II hasta sus sobrinos y las nuevas generaciones de los Grimaldi.

Entre los asistentes destacaron:



Alberto II y Charlene de Mónaco, acompañados por sus hijos Jacques y Gabriella.

acompañados por sus hijos Jacques y Gabriella. Carolina de Mónaco, hermana mayor del príncipe soberano.

hermana mayor del príncipe soberano. Estefanía de Mónaco, hermana menor de Alberto II.

hermana menor de Alberto II. Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, quienes participaron en los actos familiares.

quienes participaron en los actos familiares. Charlotte Casiraghi ,

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, junto a integrantes de su familia.

junto a integrantes de su familia. Louis Ducruet y su esposa Marie Ducruet, quienes estuvieron presentes en las ceremonias.

y su esposa quienes estuvieron presentes en las ceremonias. Camille Gottlieb, hija menor de Estefanía de Mónaco.

La reunión permitió ver a varias generaciones compartiendo una de las tradiciones más representativas de la familia.

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Jacques y Gabriella de Mónaco protagonizan un momento histórico

Uno de los acontecimientos más especiales de esta edición fue la participación de Jacques y Gabriella, de 11 años, en la ceremonia religiosa de la Catedral.

Aunque los mellizos habían acompañado anteriormente a sus padres durante las apariciones en el balcón del Palacio, esta fue la primera ocasión en que asistieron al tradicional.

Jacques, heredero al trono monegasco, lució el uniforme ceremonial de los Carabineros del Príncipe, siguiendo una tradición vinculada con su posición dentro de la familia.

Gabriella, por su parte, eligió un conjunto en tono marfil con detalles florales, coordinado con el estilismo de su madre.

Su presencia reflejó cómo los hijos de Alberto II y Charlene comienzan a asumir un papel más visible dentro de las ceremonias oficiales del Principado.

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Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo y las mujeres Grimaldi destacan por sus looks

La moda también tuvo un lugar importante durante las celebraciones. Charlene de Mónaco apostó por un conjunto blanco marfil de sastrería con aplicaciones florales tridimensionales, acompañado de un tocado escultórico del mismo tono.

Su hija Gabriella llevó un abrigo claro con flores en relieve, creando una de las combinaciones más especiales de la jornada.

Charlotte Casiraghi eligió un vestido negro de Chanel con aplicaciones florales llamativas, mientras que su madre, Carolina de Mónaco, apostó por una combinación de tonos guinda y azul profundo.

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Beatrice Borromeo destacó con un conjunto rosa pálido de falda y chaqueta estructurada, acompañado de un sombrero de ala amplia.

Por su parte, Marie Ducruet eligió un vestido rojo de silueta evasé, aportando uno de los colores más representativos de la bandera monegasca.

Los momentos familiares que marcaron la celebración

Más allá del protocolo, el Día Nacional dejó ver algunos momentos de cercanía entre los integrantes de la familia Grimaldi.

Charlotte Casiraghi acudió acompañada por sus hijos Raphaël y Balthazar, quienes compartieron parte de la jornada con sus primos.

Durante la ceremonia militar, Charlotte fue fotografiada ayudando a Raphaël a acomodarse el cabello, uno de esos gestos espontáneos que contrastan con la formalidad de los actos oficiales.

También llamó la atención la cercanía entre los hermanos Andrea, Charlotte y Pierre Casiraghi, quienes coincidieron durante las actividades en el Palacio.

Las imágenes de la jornada mostraron una faceta más familiar de los Grimaldi, en una celebración donde conviven las obligaciones institucionales y las tradiciones compartidas.

Las ausencias de la familia Grimaldi en el Día Nacional de Mónaco

Aunque la convocatoria reunió a numerosos integrantes de la familia, hubo dos ausencias destacadas.

Alexandra de Hannover, hija menor de Carolina de Mónaco, no participó en las celebraciones públicas. Tampoco estuvo presente Pauline Ducruet, hija de Estefanía de Mónaco y hermana de Louis Ducruet.

Ambas han asistido en otras ocasiones a compromisos familiares y actividades relacionadas con el Principado.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente los motivos de sus ausencias.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de Mónaco el 19 de noviembre?

El Día Nacional de Mónaco, también conocido como la Fiesta del Príncipe, es una celebración que reúne a la familia soberana y a los ciudadanos para conmemorar la identidad, las instituciones y las tradiciones del Principado.

La fecha del 19 de noviembre fue establecida durante el reinado de Rainiero III, quien eligió el día de su santo patrono, San Rainiero.

Cuando Alberto II asumió el trono en 2005, decidió conservar la fecha elegida por su padre, manteniendo así una tradición familiar que continúa vigente.

Las celebraciones incluyen actos religiosos, ceremonias militares, condecoraciones y apariciones públicas de la familia principesca.

Este 2026, la jornada volvió a mostrar la continuidad de una de las dinastías más conocidas de Europa. Con Alberto II y Charlene al frente, Carolina y Estefanía acompañadas por sus familias y Jacques y Gabriella adquiriendo mayor protagonismo, el Día Nacional de Mónaco fue también una oportunidad para observar el encuentro entre distintas generaciones de los Grimaldi.