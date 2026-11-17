La princesa de Gales protagonizó un momento que llamó la atención durante su visita a Mumbai, India. En uno de sus primeros encuentros con el público, un admirador le pidió un autógrafo, pero Kate Middleton respondió con amabilidad: “Sorry, I can’t sign” (Lo siento, no puedo firmar).

La escena ocurrió el 16 de noviembre, cuando Kate y el príncipe William convivieron con algunas personas que se habían reunido para verlos participar en un partido informal de críquet. Mientras el legendario jugador Sachin Tendulkar firmaba autógrafos, la princesa explicó que no podía hacer lo mismo.

Los príncipes de Gales saludaron a sus fans en Mumbai, India. Pool/WireImage

El motivo por el que los royals no firman autógrafos

La familia real británica sigue un protocolo que, por motivos de seguridad, evita que sus integrantes firmen autógrafos para el público. La principal razón es prevenir la falsificación de sus firmas, que podrían utilizarse indebidamente en documentos u otros materiales.

Aunque no se trata de una prohibición establecida por una ley, sí es una norma de conducta que los miembros de la realeza suelen respetar durante sus compromisos públicos.

Esto no significa que deban mantener distancia de sus admiradores. Los royals pueden conversar, estrechar manos y posar para fotografías o selfies, siempre que las circunstancias del encuentro lo permitan.

Kate Middleton ya había explicado esta regla

No es la primera vez que la princesa de Gales se encuentra en esta situación. En 2022, durante una visita al Chelsea Flower Show, unos niños le pidieron que firmara los dibujos que habían realizado. Kate explicó entonces que no podía escribir su firma y que era una de esas reglas que debía seguir.

La princesa de Gales saludó y accedió a tomarse fotos, sin embargo, no firmó autógrafos. Pool/Getty Images

En febrero de 2026, durante un compromiso en Gales, volvió a rechazar una petición similar, pero ofreció estrechar la mano de la persona que se lo solicitó.

Hay excepciones en el protocolo: los integrantes de la familia real sí pueden firmar libros de visitas, mensajes oficiales y documentos relacionados con sus actividades institucionales. La diferencia está en que estas firmas se realizan en contextos controlados, no como autógrafos entregados al público.