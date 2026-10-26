El príncipe William revela que no quería ser rey y sorprende al decir qué quería ser antes de su destino real

Aunque su futuro parecía estar escrito desde su nacimiento, el príncipe William también tuvo sueños profesionales muy distintos a su destino como heredero de la Corona británica. Durante una reciente aparición en el programa The Graham Norton Show, el príncipe de Gales recordó que, cuando era joven, llegó a imaginarse como policía y que después atravesó una etapa en la que quiso convertirse en DJ.

La confesión ocurrió durante su participación en el programa de la BBC, transmitido el 23 de octubre, donde William habló de sus intereses personales y compartió anécdotas alejadas de los compromisos oficiales que suelen marcar su agenda. Su visita tenía como objetivo promover el Earthshot Prize, la iniciativa ambiental que fundó en 2020 y que reconoce proyectos enfocados en encontrar soluciones a los desafíos medioambientales.

De querer ser policía a imaginarse detrás de una consola

Al hablar de sus aspiraciones de juventud, William explicó que en un principio le atraía la idea de trabajar como policía. “De verdad quería ser policía cuando era más joven. Pensaba que podría ser un buen policía”, contó durante la conversación.

Más adelante llegó su etapa de aspirante a DJ, una faceta que recordó con humor y sin pretensiones. El príncipe reconoció que aquella idea no terminó de funcionar y que incluso había elegido un nombre artístico: DJ Xara, con una X al principio.

Lejos de presentar aquella afición como una habilidad que hubiera perfeccionado, William fue autocrítico al recordar sus intentos. Su anécdota mostró una faceta más espontánea del heredero, acostumbrado a representar a la monarquía británica en actos oficiales, encuentros diplomáticos y compromisos públicos.

Aunque ninguna de aquellas profesiones se convirtió en su carrera, William sí tuvo experiencia laboral fuera de las funciones institucionales. Se formó como piloto y trabajó en operaciones de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea británica; posteriormente, también fue piloto de ambulancia aérea.

La vida del príncipe William más allá de la Corona

La conversación televisiva permitió conocer algunos de los intereses que forman parte de su vida cotidiana. William habló de su gusto por el cine, en particular por las películas de Christopher Nolan y la trilogía de The Dark Knight, además de mencionar que en familia disfrutan de programas de entretenimiento.

Su aparición también forma parte de una estrategia de comunicación vinculada al Earthshot Prize, que busca impulsar soluciones innovadoras frente a los problemas ambientales. La edición de 2026 anunciará a sus ganadores el 17 de noviembre en Bombay, India.

En los últimos años, William ha participado en entrevistas y conversaciones de tono más informal que le permiten mostrar aspectos personales sin dejar de lado sus responsabilidades públicas. En esta ocasión, el recuerdo de sus aspiraciones juveniles ofreció una mirada distinta al hombre que un día será rey.

La anécdota de Taylor Swift y Travis Kelce que también recordó

Durante el programa, William también habló de la conocida fotografía que se tomó con Taylor Swift, sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, y Travis Kelce, en el estadio de Wembley en junio de 2024.

Con humor, explicó que en aquel momento intentaba que Kelce dejara de aparecer en el encuadre, pues quería que la imagen incluyera a Taylor Swift y a sus hijos. El príncipe aseguró que no había dimensionado la repercusión que tendría aquella fotografía en redes sociales.

Entre las anécdotas musicales, sus recuerdos profesionales y el episodio de la fotografía viral, William dejó ver una faceta menos protocolaria. Sus aspiraciones de convertirse en policía o DJ pertenecen a otra etapa de su vida, pero hoy funcionan como un recordatorio de que, antes de asumir un papel histórico, también fue un joven que imaginó distintos caminos para su futuro.