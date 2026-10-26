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Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

El histórico portero mexicano recibió un reconocimiento especial por parte del Club América, que celebró su trayectoria con un mural, un homenaje en la cancha y una sorpresa que lo hizo llorar.

Octubre 26, 2026 • 
Tania Franco
Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

IG: @yosoy8a

Guillermo Ochoa protagonizó uno de los momentos más emotivos del futbol mexicano durante el homenaje que el Club América le rindió el 25 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

En el marco del partido contra Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, el conjunto azulcrema reconoció la trayectoria del guardameta, quien comenzó su carrera profesional con las Águilas y se convirtió en uno de los futbolistas más representativos de la institución.

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

IG: @yosoy8a

Te podría interesar: Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera.

Así fue el homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Banorte

Bajo el hashtag #PorS13mpre, en referencia al número 13 que ha acompañado al portero durante su carrera, el América preparó una celebración que incluyó un mural conmemorativo y un tifo desplegado por la afición. Además, el nombre de Guillermo Ochoa apareció simbólicamente en la fachada del Estadio Banorte, un gesto especial para reconocer su historia con el club.

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

IG: @yosoy8a

Durante el medio tiempo, el futbolista ingresó a la cancha para recibir el cariño de los aficionados, quienes lo ovacionaron mientras se recordaban algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

¿Cuántos años jugó Guillermo Ochoa en el Club América?

Guillermo Ochoa debutó profesionalmente con el América en 2004 y permaneció en su primera etapa hasta 2011, cuando comenzó su trayectoria en el futbol europeo. En 2019 regresó al conjunto azulcrema, donde jugó hasta finales de 2022, antes de emprender una nueva etapa internacional.

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

Guillermo Ochoa rompe en llanto durante emotivo homenaje del América en el Estadio Banorte

IG: @yosoy8a

A lo largo de su historia con el equipo, el portero conquistó títulos y consolidó una relación especial con la afición americanista. El homenaje en el Estadio Banorte fue una celebración de ese vínculo, recordando que, más allá de los equipos y las temporadas, Guillermo Ochoa continúa siendo una figura importante en la historia del Club América.

Memo Ochoa Club América futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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