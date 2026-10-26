Sofía Vergara y Dan Reynolds: la historia detrás del romance que sorprende a Hollywood

Sofía Vergara y Dan Reynolds podrían estar escribiendo una nueva historia de amor, ya que este fin de semana fueron sorprendidos al ser fotografiados durante una cena en Beverly Hills, donde un gesto de complicidad fue suficiente para despertar rumores de un posible romance.

Aunque pertenecen a mundos distintos del entretenimiento, ambos tienen algo en común: han vivido relaciones importantes, separaciones mediáticas y nuevas etapas personales que los han llevado a replantear su vida amorosa.

A pesar de que ninguno ha confirmado que exista una relación sentimental, su reciente aparición juntos ha despertado la curiosidad de sus fans sobre las historias de amor que los preceden y la posibilidad de que ambos estén comenzando una nueva.

¿Cómo comenzó el supuesto romance de Sofía Vergara y Dan Reynolds?

Este 24 de octubre, Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron vistos cenando en Cipriani, un restaurante italiano de Beverly Hills. Y aunque ambos estuvieron acompañados de sus amigos, entre ellos Anastasia Soare, fundadora de la marca de belleza Anastasia Beverly Hills, hubo un detalle que desató la atención y es la foto en la que se observa al músico tomándole la mano a la actriz, mientras ella respondía con una sonrisa.

AMIGAAAAAAAA MEU DEUS O DAN E A SOFIA VERGARA 😱@Alestupidx pic.twitter.com/IvtiIRsbOY — iash (@hughwclaws) October 25, 2026

Estas imágenes comenzaron a circular rápidamente y dieron pie a especulaciones sobre una posible relación. Aunque el encuentro podría representar el inicio de una historia romántica, hasta el momento se desconoce cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan tratándose o si su cercanía va más allá de una amistad.

La historia de amor de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Antes de ser relacionada con Dan Reynolds, Sofía Vergara protagonizó una de las historias de amor más conocidas de Hollywood junto al actor Joe Manganiello. Su relación inició en 2014, después de que se conocieran en un evento de la industria. Recordemos que la actriz colombiana había terminado su compromiso con el empresario Nick Loeb.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian Getty Images

Su conexión fue tan auténtica que rápidamente, y en diciembre de ese mismo año, Manganiello le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Hawái. Fue así como en noviembre del 2015 celebraron su boda en Palm Beach, Florida, rodeados de familiares y amigos.

Se volvieron una de las parejas más reconocibles de Hollywood; sin embargo, en julio de 2023 anunciaron su separación y posteriormente finalizaron su divorcio en 2024. Tras aquella ruptura, Sofía comenzó una nueva etapa personal y fue relacionada sentimentalmente con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

¿Quién fue la esposa de Dan Reynolds?

Dan Reynolds estuvo casado con Aja Volkman, cantante y líder de la banda Nico Vega, con quien construyó una historia de amor que duró más de una década. Contrajeron matrimonio en 2011, antes de que Imagine Dragons alcanzara gran parte de su éxito internacional.

Pero su matrimonio atravesó momentos difíciles y en el 2018 anunciaron una separación, aunque posteriormente decidieron darse otra oportunidad. La reconciliación no fue definitiva y, en 2022, Reynolds confirmó que habían vuelto a separarse.

A pesar del final de su matrimonio, ambos han mantenido un vínculo como padres de sus cuatro hijos.

Dan Reynolds y Minka Kelly: la relación antes de Sofía Vergara

Después de su divorcio con Aja Volkman, Dan Reynolds comenzó una relación con Minka Kelly, actriz estadounidense conocida por su participación en Friday Night Lights.

Su relación se hizo pública en 2022, pero siempre trataron de tenerla fuera de los reflectores, aunque en ocasiones compartían algunas apariciones públicas.

Foto: Getty Images

Durante su noviazgo, Reynolds y Kelly se veían muy felices, por lo que su relación se prolongó durante varios años, hasta este octubre 2026, donde se reportaba que habían terminado su relación, poco antes de que el cantante fuera fotografiado junto a Sofía Vergara.

¿Sofía Vergara y Dan Reynolds tienen una relación?

Bueno, a pesar de que las fotografías de su cena en Beverly Hills han despertado interés, Sofía Vergara y Dan Reynolds no han confirmado públicamente que sean pareja. Lo único cierto es que su encuentro llega después de historias amorosas importantes para ambos.

Por ahora, la posibilidad de un romance permanece abierta. Y aunque todavía es pronto para hablar de una nueva historia de amor, su inesperada cercanía ha conseguido que Hollywood vuelva a poner la mirada sobre sus vidas sentimentales.