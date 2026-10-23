Las veces que Michelle Salas ha revivido el estilo de Silvia Pinal

La moda también puede convertirse en una forma de preservar la memoria familiar. Para Michelle Salas, algunas prendas guardan mucho más que una firma de lujo o el recuerdo de otra época: representan el vínculo con su bisabuela, Silvia Pinal, una de las grandes figuras del cine mexicano y una mujer cuyo estilo trascendió generaciones.

En octubre de 2026, la modelo volvió a demostrarlo al recuperar un vestido vintage de Emilio Pucci que perteneció a la actriz. La pieza, creada en los años sesenta, fue el centro de su estilismo para un evento de la casa italiana en Palm Beach, Florida, y despertó el interés por las ocasiones en que Michelle ha llevado prendas de su bisabuela o ha elegido looks que evocan la elegancia clásica asociada a ella.

No todos esos momentos han sido recreaciones literales de los atuendos de Silvia. Algunos están vinculados directamente con su guardarropa; otros corresponden a homenajes familiares en los que Michelle apostó por una imagen sofisticada y atemporal. Estas son las apariciones que muestran cómo la moda se ha convertido en un puente entre ambas.

1. El vestido de Emilio Pucci de los años sesenta que recuperó en 2026

La aparición más reciente de Michelle Salas con una prenda de Silvia Pinal ocurrió durante la presentación de la colección Il Palio de Emilio Pucci en colaboración con Mytheresa, celebrada en Palm Beach, Florida.

Michelle Salas luce el vestido Pucchi de Silvia Pinal. Instagram @michellesalasb

Para la ocasión, la modelo eligió un vestido largo vintage con el estampado Vivara, característico de la firma italiana, en una combinación de azul y púrpura. El diseño geométrico y de inspiración caleidoscópica conserva el espíritu visual de los años sesenta, una década en la que la moda experimentó con colores intensos, estampados llamativos y siluetas que buscaban destacar.

La pieza no era simplemente una elección retro: había pertenecido a Silvia Pinal. Michelle compartió la emoción que le provocó llevarla con un mensaje en redes sociales: “Usar el vestido Pucci de los 60’s de mi bisabuela para esto, es muy especial”.

Michelle lució con orgullo el vestido de su bisabuela. Instagram @michellesalasb

Para completar el look, eligió sandalias negras de Khaite y un bolso tipo bucket de piel de Destree. Llevó el cabello recogido con raya en medio y un maquillaje natural, con labios rosados, para dejar que el vestido concentrara toda la atención.

La elección también tuvo un significado familiar. La aparición coincidió con el cumpleaños de Sylvia Pasquel, su abuela, y Michelle compartió una videollamada con ella y con su madre, Stephanie Salas, para mostrarles el conjunto. Un momento que reunió simbólicamente a tres generaciones de mujeres de la familia alrededor del recuerdo de Silvia.

2. El vestido estampado de Pucci que llevó en su cumpleaños de 2021

El vestido de octubre de 2026 no fue la primera pieza de Emilio Pucci que Michelle recuperó del guardarropa de su bisabuela. En junio de 2021, cuando celebró su cumpleaños número 32 en Acapulco, la modelo también lució un diseño de la firma italiana que había pertenecido a Silvia Pinal.

A diferencia del vestido azul y púrpura que llevó recientemente, aquella pieza destacaba por una combinación de naranja, fucsia y negro. La paleta vibrante y el estampado reflejaban la estética colorida que hizo reconocibles muchos diseños de Pucci durante la segunda mitad del siglo XX.

Michelle con un vestido de estampado clásico de Emilio Pucci. Instagram @silviapasqueloficial

La elección resulta significativa porque demuestra que Michelle ya recurría al guardarropa de Silvia años antes de su fallecimiento, ocurrido el 28 de noviembre de 2024. Recuperar esas prendas no es una tendencia recién incorporada a su estilo, sino una forma de darles continuidad y llevarlas a escenarios de su propia vida.

Ambos vestidos también evidencian la vigencia de los diseños vintage: piezas creadas décadas atrás pueden integrarse en un guardarropa contemporáneo cuando se combinan con accesorios actuales y se llevan con una intención personal.

3. El traje floral que eligió para el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, en 2022

La moda también estuvo presente en uno de los momentos más importantes de la historia familiar: el homenaje que Silvia Pinal recibió en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 2022, cuando aún vivía.

Para aquella noche, Michelle eligió un mono de punto con estampado de rosas de Dolce & Gabbana, acompañado por una chaqueta de punto con el mismo motivo floral. El conjunto se apartaba de la estética minimalista que suele asociarse con algunos de sus looks y apostaba por una propuesta colorida, femenina y con personalidad.

Michelle con un colorido vestido de Dolce & Gabbana. Instagram @michellesalasb

La prenda no pertenecía al guardarropa de Silvia, por lo que no puede considerarse una recreación de uno de sus atuendos. Sin embargo, la elección se dio en un contexto dedicado a celebrar la trayectoria de la actriz y su influencia en la cultura mexicana.

Michelle ha reconocido a su bisabuela como una de sus inspiraciones en materia de moda. Silvia Pinal supo transformar su imagen a lo largo de una carrera que abarcó cine, televisión y teatro, construyendo una presencia pública en la que la ropa también formaba parte de su personalidad.

En ese sentido, el conjunto floral de Michelle puede leerse como una expresión de su propio gusto por la moda en una ocasión familiar profundamente significativa, más que como una copia del estilo de Silvia.

4. El vestido negro y el blazer con flor blanca para despedirla en 2024

En noviembre de 2024, Michelle volvió a recurrir a la elegancia clásica para despedir a su bisabuela durante el homenaje póstumo celebrado en el Palacio de Bellas Artes.

Para la ceremonia, llevó un vestido negro de cuello sartorial y un blazer adornado con una flor blanca en la solapa. La combinación, sobria y de líneas definidas, contrastó con los estampados vibrantes de los vestidos de Pucci y transmitió una imagen acorde con la solemnidad del momento.

Más allá de la ropa, aquella aparición estuvo marcada por las palabras que Michelle dedicó a Silvia. Durante su intervención, la recordó como una mujer adelantada a su tiempo y una figura que luchó por su familia, su gremio y los derechos de las mujeres.

También expresó que el ejemplo de su bisabuela seguiría acompañándola en sus decisiones y en los retos de su propia vida. De esta manera, el homenaje reunió dos elementos que han marcado la relación de Michelle con Silvia: la admiración por su legado y el valor de los recuerdos que permanecen en la familia.

Michelle Salas despidiendo a Silvia Pinal con un look sobrio en blanco y negro. Medios y Media/Getty Images

Aunque no hay evidencia de que el conjunto reprodujera un atuendo específico de la actriz, su sastrería clásica y el detalle floral fueron parte de una imagen cuidadosamente elegida para despedirla.

¿Qué tienen en común los looks de Michelle Salas y Silvia Pinal?

Las apariciones de Michelle permiten observar distintas maneras de mantener presente el estilo de su bisabuela. En los vestidos de Emilio Pucci existe una conexión material: son prendas que pertenecieron a Silvia y que Michelle ha recuperado para darles una nueva vida. En los homenajes de Bellas Artes, la relación se expresa a través de elecciones personales que acompañaron momentos importantes de la historia familiar.

También hay elementos de estilo que atraviesan estas apariciones: la importancia de una pieza protagonista, el cuidado de los accesorios y la capacidad de adaptar una prenda o una silueta a la ocasión. En 2026, por ejemplo, Michelle dejó que el estampado geométrico del vestido concentrara la atención, mientras que los accesorios negros y el maquillaje natural mantuvieron el equilibrio.

No se trata de afirmar que cada peinado, maquillaje o blazer sea una referencia intencional a Silvia Pinal. Más bien, son momentos que permiten apreciar cómo el gusto por la moda y la admiración familiar pueden convivir en la imagen pública de Michelle.

Silvia Pinal: un legado que también vive en la moda

Silvia Pinal construyó una trayectoria que dejó huella en el cine, la televisión y el teatro mexicanos. Su presencia y su capacidad para reinventarse hicieron de ella una figura reconocible más allá de la pantalla, mientras que su guardarropa conserva piezas que hoy tienen un valor sentimental para su familia.

Al recuperar los vestidos de Emilio Pucci, Michelle Salas transforma esas prendas en algo más que objetos vintage: las integra a su propia historia y les permite acompañar nuevas experiencias. Los homenajes de 2022 y 2024, por su parte, recuerdan que el legado de Silvia también se mantiene vivo a través de las palabras, los recuerdos y los momentos compartidos.

Así, cada aparición cuenta una historia distinta. Algunas prendas conectan directamente con el clóset de la actriz; otras reflejan la elegancia que Michelle elige para honrarla. Juntas muestran que, para esta familia, la moda puede ser también una forma íntima de recordar a una mujer cuya influencia sigue presente varias generaciones después.

