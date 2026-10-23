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Iris, de Claude Monet: el significado de sus colores y el récord histórico que rompió en 2026

Una obra del célebre pintor impresionista alcanzó los 50 millones de euros durante una subasta de Sotheby’s en París, convirtiéndose en la pieza de arte más cara jamás vendida en una subasta en Francia.

Octubre 23, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuál es la pintura de Claude Monet que rompió un récord histórico en Francia en 2026?

¿Cuál es la pintura de Claude Monet que rompió un récord histórico en Francia en 2026?

Marc Piasecki/Getty Images

El arte impresionista hizo historia el 22 de octubre de 2026, cuando una pintura de Claude Monet alcanzó una cifra récord durante una subasta organizada por Sotheby’s en París. Se trata de Iris, una obra realizada entre 1924 y 1925, durante los últimos años de vida del artista francés, que alcanzó 50 millones de euros, superando ampliamente su estimación inicial de entre 22 y 30 millones.

¿Qué quiso expresar Claude Monet con Iris?

Según Sotheby’s, Monet pintó Iris durante sus últimos años de vida, cuando su visión estaba afectada por cataratas. Sin embargo, aferró su mano al pincel, y de casi como una carta de amor a la pintura, comenzó a experimentar con pinceladas más libres, colores intensos y composiciones que se acercaban a la abstracción.

En esta obra, los lirios aparecen junto al estanque de su jardín en Giverny. Las flores se distinguen entre pinceladas verdes, violetas y amarillas, mientras que el azul del fondo representa el cielo reflejado en el agua. Monet buscaba difuminar las fronteras entre las flores, el agua y sus reflejos, creando una experiencia visual que envolviera al espectador.

¿Cuál es la pintura de Claude Monet que rompió un récord histórico en Francia en 2026?

¿Cuál es la pintura de Claude Monet que rompió un récord histórico en Francia en 2026?

Marc Piasecki/Getty Images

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El significado detrás de los colores que eligió Claude Monet en Iris

Monet buscaba que el espectador experimentara la naturaleza a través de sus contrastes, reflejos y movimientos. La National Gallery de Londres explica que, durante sus últimos años, el artista modificó su paleta y desarrolló una técnica más libre, caracterizada por colores intensos y pinceladas amplias.

  • Verde: corresponde a las hojas y los tallos de los lirios. Sus pinceladas verticales transmiten movimiento y vitalidad, creando una sensación de vegetación en constante crecimiento.
  • Violeta: aparece principalmente en las flores y aporta contraste frente al verde. Ayuda a distinguir los lirios entre las pinceladas que progresivamente pierden sus contornos.
  • Amarillo: ilumina distintas partes de las flores y genera contrastes con los tonos fríos, aportando intensidad y profundidad visual.
  • Azul: es uno de los elementos más interesantes de la obra. Aunque parece representar un cielo abierto, Sotheby’s explica que en realidad corresponde al cielo reflejado en el agua del estanque. Así, Monet elimina la línea del horizonte y confunde deliberadamente el agua con el cielo.
El significado detrás de los colores que eligió Claude Monet en Iris

El significado detrás de los colores que eligió pintar Claude Monet en Iris

Getty Images

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¿Por qué los lirios eran tan importantes para Monet?

Los lirios estaban entre sus flores favoritas. El pintor cultivaba numerosas variedades en su jardín de Giverny, tanto cerca de su casa como alrededor del estanque de nenúfares. Monet pintó estas flores repetidamente y experimentó con perspectivas poco convencionales, transformando escenas cotidianas de su jardín en composiciones monumentales.

¿Por qué es tan valiosa esta pintura?

Además de su importancia artística, Iris permaneció durante décadas en manos privadas y prácticamente fuera de la vista del público. Con unas dimensiones de 159.6 por 180 centímetros, es una de las grandes composiciones de lirios de la última etapa del pintor.

Su venta superó el récord anterior de 43.2 millones de euros, establecido en Francia en 2010 por una escultura de Amedeo Modigliani. Así, Iris se convirtió en la obra de arte más cara jamás subastada en territorio francés, consolidando un nuevo capítulo en la historia del mercado del arte.

Claude Monet Monet arte pintura
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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