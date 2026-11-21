Los últimos años de Pablo Picasso estuvieron lejos de ser un periodo de silencio creativo. Por el contrario, el artista español experimentó una de las etapas más intensas de su carrera, marcada por una necesidad de expresar sus emociones, explorar su identidad y reflexionar sobre el paso del tiempo.

A más de cinco décadas de su muerte, tres pinturas realizadas durante sus últimos años volvieron a captar la atención del mundo del arte. Dos de las piezas formaron parte de la colección Picasso’s Heroic Years: Masterpieces from a Prestigious European Family, presentada por Sotheby’s en Nueva York el 18 de noviembre de 2026.

La selección reunió obras que permiten explorar la psicología del pintor a través de sus personajes, sus relaciones sentimentales y su particular manera de representar la figura humana. Más allá de su valor económico, las pinturas ofrecen una mirada a la mente de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

1. Femme nue et homme au fanion, 1969: el deseo y la identidad de Pablo Picasso

Esta pintura, realizada el 29 de julio de 1969, presenta a una mujer desnuda junto a un hombre que sostiene un pequeño estandarte con los colores de España. La figura masculina recuerda a los mosqueteros que aparecieron constantemente en las últimas obras de Picasso, personajes que algunos especialistas interpretan como representaciones simbólicas del propio artista.

El contraste entre ambas figuras refleja temas como la masculinidad, el deseo y la identidad. Su composición está dominada por pinceladas enérgicas y trazos oscuros que transmiten una sensación de intensidad emocional. La obra, que no se había exhibido públicamente desde 1970, alcanzó 18.5 millones de dólares en la subasta de Sotheby’s de noviembre de 2026.

La psicología detrás de Femme nue et homme au fanion, el cuadro de Pablo Picasso Nexpher Images/Nexpher Images via Getty Images

2. Couple, 1970: el amor y la conexión emocional detrás de Pablo Picasso

Creada el 12 de enero de 1970, Couple muestra a dos figuras cuyos rostros parecen fusionarse en un gesto de cercanía. La pintura se distingue por una paleta de grises y rosas pálidos, así como por sus formas simplificadas, que dan protagonismo a la relación entre los personajes.

Sotheby’s relaciona esta composición con la estabilidad emocional que Picasso encontró junto a Jacqueline Roque, su última esposa. La obra puede interpretarse como una representación de la intimidad y la complicidad, dos temas que adquirieron especial importancia durante su vejez. En la subasta de noviembre de 2026 alcanzó aproximadamente 12.18 millones de dólares.

Couple, 1970: el amor y la conexión emocional detrás de Pablo Picasso Nexpher Images/Nexpher Images via Getty Images

3. Mousquetaire à la pipe, 1968: la pintura con la que Picasso desafió el paso del tiempo

Aunque Mousquetaire à la pipe (Mosquetero con pipa) no formó parte de la colección Picasso’s Heroic Years: Masterpieces from a Prestigious European Family, es una de las obras que mejor representan las inquietudes del artista durante sus últimos años.

Pintada el 13 de octubre de 1968, cuando Picasso tenía 86 años, la obra retrata a un mosquetero de mirada intensa, vestido con un elaborado traje y sosteniendo una pipa. Sin embargo, detrás de esta figura se esconde una interpretación más personal: el deseo de conservar la juventud, la masculinidad y la vitalidad frente al inevitable paso del tiempo.

Los mosqueteros se convirtieron en personajes recurrentes durante la última década de su carrera. Inspirado por la literatura de Alexandre Dumas y la pintura de maestros como Rembrandt y Velázquez, Picasso encontró en ellos una especie de alter ego, una representación simbólica de sí mismo y de su espíritu creativo.

La pintura fue presentada en Sotheby’s Nueva York en mayo de 2019, con una estimación de entre 20 y 30 millones de dólares. Aunque pertenece a una venta distinta, permite comprender el universo emocional y artístico que caracterizó los llamados años heroicos de Picasso.

Mousquetaire à la pipe, 1968: la pintura con la que Picasso desafió el paso del tiempo John Lamparski/Getty Images

¿Cómo fueron los últimos años de vida de Pablo Picasso?

Durante sus últimos años, Picasso vivió en el sur de Francia junto a Jacqueline Roque, con quien se casó en 1961. A pesar de su avanzada edad, mantuvo una intensa actividad artística y continuó experimentando con diferentes técnicas y composiciones.

Este periodo, conocido como sus años heroicos, estuvo marcado por una creciente conciencia del paso del tiempo y por una búsqueda de libertad expresiva. El artista retomó personajes históricos, figuras masculinas y escenas de intimidad, elementos que pueden interpretarse como reflexiones sobre su identidad, sus relaciones y su legado.

Picasso murió el 8 de abril de 1973, a los 91 años, dejando una producción artística que transformó profundamente la historia del arte moderno.

