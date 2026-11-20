A pocas semanas de convertirse en mamá por segunda ocasión, Cynthia Rodríguez rompió el silencio y compartió nuevos detalles sobre el nacimiento de la pequeña María, incluida la fecha aproximada y el lugar donde llegará al mundo.

Tras celebrar el espectacular baby shower de la niña, Cynthia y su esposo Carlos Rivera ya cuentan los días para conocer a la pequeña María, y se han mostrado sumamente emocionados por convertirse en padres de nuevo, después de la llegada del pequeño León, hace ya tres años.

¿Cuándo nacerá María, la hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Ante la curiosidad de sus seguidores, Cynthia ha compartido la posible fecha de la llegada de su bebé, y confirmó que por lo avanzado de su embarazo, ya no puede viajar en avión, por lo que María nacerá aquí en México.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la presentadora de televisión descartó la posibilidad de que su bebé tenga un segundo nombre: “No, la verdad es que nos parece un nombre hermoso, hermosísimo: María Rivera Rodríguez”.

Sobre cuándo nacerá María, la esposa de Carlos respondió: “Las que somos mamás sabemos que el bebé nace cuando quiere nacer, por más que tengas una fecha, un bebé decide cuándo quiere nacer”.

Sin embargo, Cynthia sí tiene una fecha tentativa para dar a luz: “Lo que sí les puedo decir es que la primera semana de diciembre no creo, pero en diciembre nace, en diciembre, faltan unas semanas”.

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Cynthia Rodríguez revela dónde y cuándo nacerá su hija con Carlos Rivera Getty Images

¿Dónde nacerá la hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Otra de las preguntas que recibió la futura mamá fue si tenía contemplado viajar a Estados Unidos para dar a luz, pero Cynthia fue contundente al responder que María nacerá en México, al igual que su primogénito, León.

“No. Leoncito nació en México, María va a nacer en México”, y explicó: “De hecho, ya no puedo viajar, ya no me dejan subirme al avión”, dijo, y también reveló que su último viaje en avión, lo hizo a la playa junto a Carlos y León: “Lo disfruté muchísimo y ahora toca estar aquí y descansar en la medida de lo posible”.

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera quieren tener más hijos?

Cynthia también fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un tercer hijo con Carlos Rivera, luego de que una seguidora recordara que en algún momento habían expresado su deseo de tener cinco hijos.

“¿Qué? ¿Quién dijo 5? Oigan, no, es que me encanta que cuando estás embarazada de un bebé te dicen, ‘oye, ¿y quieres otro más?”", comentó divertida. “Y es que, no lo sé. Yo, por todo lo que les he contado, por la edad… la verdad es que por la experiencia de ser mamá me encantaría tener más hijos, pero también siento que, por todo, somos una familia que viajamos mucho, por calidad, tiempo, todo, siento que nos vamos a quedar con 2”, explicó.

Sin embargo, tampoco se cerró a la posibilidad de un tercer bebé: “Pero no sé, primero que nazca María y ya platicamos”.