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Cynthia Rodríguez lleva el vestido rosa largo más elegante perfecto para embarazadas

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el baby shower de su hija María y la conductora lució bellísima con un vestido largo y elegante.

Octubre 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cynthia Rodríguez lleva el vestido rosa largo más elegante perfecto para embarazadas

Cynthia Rodríguez lleva el vestido rosa largo más elegante perfecto para embarazadas

Instagram/@cynoficial

Cynthia Rodríguez se encuentra en la recta final de su embarazo, y junto a esposo Carlos Rivera, organizaron un hermoso baby shower para su hija María en Tlaxcala, donde reunieron a familiares y amigos cercanos.

La celebración se llevó a cabo el 17 de octubre en una hermoso jardín, adornado con delicadas flores y detalles en color rosa pastel, donde la letra “M”, que hace alusión a María, fue una de las grandes protagonistas.

La presentadora de televisión compartió un emotivo video de la gran celebración, mostrando la emoción que siente por la dulce espera de su hija: “Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”.

Te podría interesar: Cynthia Rodríguez habla de su segundo embarazo: revela cómo vive la espera de María

¿Cuál es el vestido rosa largo que usó Cynthia Rodríguez en su baby shower?

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la belleza de Cynthia y el elegante look que eligió para el baby shower de María, la conductora presumió su pancita de embarazo con un estilismo femenino y sofisticado que resaltó su silueta premamá y la hizo lucir radiante en esta ocasión tan especial.

Cynthia eligió un vestido largo en color rosa bebé, un tono delicado y romántico que armonizó con la decoración floral del baby shower, la prenda de corte entallado, resaltó su pancita de embarazo y destacó por su diseño sin mangas, cuello redondo y un hermoso detalle drapeado en el abdomen que aportó textura y realzó su silueta.

La conductora complementó el look con tacones brillantes y joyas delicadas, entre ellas un collar de diamantes y pendientes, creando un estilismo minimalista, elegante y feminino, ideal para una ocasión especial.

Su estilismo de belleza mantuvo la misma línea femenina y sofisticada, con ondas suaves en el cabello y maquillaje en tonos rosados que complementaron a la perfección su atuendo.

¿Cómo usar un vestido rosa largo al estilo Cynthia Rodríguez?

Si estás embarazada y buscas crear un estilismo elegante y sofsiticado como el de Cynthia en el baby shower de su hija, opta por atuendos femeninos, la clave está en elegir tonos pasteles y suaves y prendas que se ajusten suavemente a tu silueta durante el embarazo.

Prioriza los tejidos suaves y elásticos, así como los cortes que permitan moverte con comodidad, además de modelos con drapeados en el abdomen o corte imperio, que destacan la pancita y tu silueta.

Combina tus looks con sandalias o tacones en tonos nude o metalizados para darle luminosidad a tu look, y añade joyas delicadas y discretas para dar un acabado elegante.

El secreto está en apostar por la sencillez: un vestido largo, accesorios discretos y un maquillaje natural pueden crear un look de maternidad elegante y atemporal, ideal para un baby shower, una celebración familiar o un evento especial.

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